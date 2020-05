Colombia y Perú medirán fuerzas en Predator Stay Home Challenge

Desde que se declaró la pandemia del COVID-19, la escena de los esports se ha visto afectada. Torneos como EVO 2020 y el Mid-Season Invitational 2020 de League of Legends fueron cancelados. Afortunadamente, la virtualidad ha probado ser la salvación de esta clase de eventos. Por ejemplo, Capcom optó por hacer el Capcom Pro Tour 100% en línea y los organizadores de EVO están trabajando en un torneo digital. Justo por ello no debería extrañar que la comunidad latina de League of Legends también esté sacando provecho a la situación.

El 13 de junio, Micheiru y Statik —dos reconocidos miembros de la comunidad de League of Legends en Colombia y Perú, respectivamente— se enfrentarán en la segunda edición del torneo en línea Predator Stay Home Challenge. Sin embargo, ambos carecen de una escuadra. Es por eso que ambos ‘influencers’ están reclutando a los mejores jugadores del MOBA de Riot Games para representar a su país. Entre el 25 y el 31 de mayo, los jugadores colombianos interesados en ayudar a Michieru pueden registrarse por medio de este enlace.

Cuatro jugadores serán elegidos por medio de un torneo eliminatorio. Este se celebrará entre el 2 y el 7 de junio. Una vez escogidos, la escuadra entrenará entre el 8 y el 12 junio​.

Angélica Dávila, gerente de mercadeo de Acer Latinoamérica, habló un poco sobre el torneo:

“Esta es la segunda versión de nuestro ‘Predator Stay Home Challenge’, que comenzó el mes pasado en Colombia, Perú, Argentina y Centroamérica. Ahora quisimos ponerle un poco más de emoción y convocamos a dos reconocidos gamers, uno colombiano y uno peruano, y los invitamos a buscar sus compañeros de equipo para un Torneo que estamos seguros de que convocará a los amantes de los videojuegos de ambos países”.

Para ver el reglamento del Predator Stay Home Challenge, basta con seguir este enlace.

Fuente: comunicado de prensa de Acer