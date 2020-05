EVO 2020 ha sido cancelado por culpa del coronavirus

El pasado 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al coronavirus COVID-19 como un riesgo de salud pública de interés internacional. Este anuncio y la posterior declaración de que el COVID-19 había pasado de ser una epidemia a una pandemia, fueron incentivo suficiente para que cientos de eventos alrededor del globo fueran cancelados. En el caso de la industria de los videojuegos, ferias como E3 y Taipei Game Show no tardaron en ser suspendidas. Sin embargo, la escena de los esports fue una de las más afectadas.

A pesar de que múltiples eventos presenciales —tales como Capcom Pro Tour, CEO, Arc World Tour y Combo Breaker— también estaban siendo cancelados con el fin de prevenir posteriores contagios, hubo uno que se mantuvo firme a pesar de la crisis: EVO 2020, el campeonato de juegos de pelea más grande del mundo. A principios de marzo, una semana antes de que la OMS clasificara el COVID-19 como una pandemia, Joey «Mr. Wizard» Cuellar —principal organizador del evento— dio a conocer que el evento no sufriría cambios.

Sin embargo, el posterior escalamiento del virus ha dejado claro que este no será el caso. No es hasta ahora, casi dos meses después de las declaraciones de Joey Cuellar, que la cuenta oficial del evento en Twitter ha dado a conocer que no habrá una edición presencial de EVO 2020 en Las Vegas. Por fortuna, eso no quiere decir que el evento competitivo no vaya a realizarse.

Todavía hay bastante que se desconoce, pero la cuenta oficial de EVO en Twitter ha dado a conocer que el evento se celebrará en línea. Más información se revelará próximamente.

