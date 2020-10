¿Cómo mejorar juegos de PS4 en PS5?

En el proceso de migrar a una nueva consola, muchos se estarán preguntando si la enorme retrocompatibilidad con PS4 previamente anunciada para PlayStation 5, aplica para todos los juegos físicos o digitales de PlayStation 4 en su propiedad y si se benefician de alguna manera en el reluciente sistema moderno.

Gracias a una actualizada página de soporte de Sony, sabemos cómo exactamente los dueños de una consola PlayStation 5 pueden llevarse toda su librería de juegos coleccionada en la actual generación. Es importante –y algo obvio– aclarar que no hay forma de utilizar un disco de PS4 en la edición digital de PS5 (sin unidad óptica).

Este proceso, conocido como ‘mejora’ o upgrade en juegos selectos, se puede realizar con discos de PlayStation 4 en una consola PlayStation 5 (con unidad óptica); o en el caso de los juegos digitales de PS4, en cualquier edición de PS5. Dichas mejoras podrían ser gratuitas, tener un precio o estar disponibles por tiempo limitado. Todo depende del juego y el desarrollador/distribuidor. Es obligatoria una conexión a internet.

Pasos para jugar con un disco de PS4 en un PS5 con unidad óptica

Iniciar sesión con la cuenta PlayStation en PlayStation 5 (o crear una). Insertar un disco de PS4 compatible (puede requerir actualización). Dirigirse al menú del juego de PS4. Seleccionar la oferta de mejora en el menú (si está disponible). Seleccionar ‘descargar’ (o comprar con un precio de descuento) para acceder al contenido. Una vez la descarga se haya completado, podrás jugar el título digital de PS5 al insertar el disco de PS4. El disco debe permanecer insertado en la consola PlayStation 5 para jugar.

Todos los juegos de Naughty Dog para PS4 serán compatibles con PS5.

Pasos para jugar un título digital de PS4 en un PS5 con o sin unidad óptica

Iniciar sesión en la consola PlayStation 5 con la cuenta PlayStation usada en PlayStation 4. Buscar y encontrar el juego en la ‘Librería’ y dirigirse al menú del mismo. Seleccionar la oferta de mejora en el menú (si está disponible). Seleccionar ‘descargar’ (o comprar con un precio de descuento) para acceder al contenido. Una vez la descarga se haya completado, podrás jugar el título digital de PS4 en PS5.

Nota: puedes transferir juegos digitales y archivos de guardado de una consola PS4 a PS5 usando la opción de ‘transferencia por Wi-Fi’. Así mismo, puedes acceder directamente a los juegos digitales de PS4 en una consola PS5, si están instalados en una unidad extraíble.

Juegos de PS4 no compatibles con PS5

Aunque Sony asegura que el 99% de juegos de PlayStation 4 son compatibles con PlayStation 5, muchos de estos no reciben nuevas funciones ni gráficas mejoradas en su salto generacional. Además, un selecto grupo de ellos se beneficia por la función de aceleración de PS5, gracias a la cual corren con mayor frecuencia de cuadros.

Algunas funciones disponibles en PS4 podrían no estar disponibles en PS5, e incluso es posible que se presenten errores aleatorios en PS5. El cambio no es libre de fallas por el hecho de ser una consola más poderosa.

Los siguientes son los juegos únicamente jugables en PlayStation 4 y no compatibles en consolas PlayStation 5. Este listado es susceptible a cambios.



DWVR

Afro Samurai 2: Revenge of Kuma Volume One

TT Isle of Man: Ride on the Edge 2

Just Deal With It!

Shadow Complex Remastered

Robinson: The Journey

We Sing

Hitman Go: Definitive Edition

Shadwen

Joe’s Diner

