PS5: lista de juegos exclusivos para la consola de Sony

Si hay algo por lo que las consolas de Sony son bien conocidas es su listado de exclusivos. Por supuesto, PlayStation 5 no será la excepción a la regla. Apenas este disponible, PS5 gozará de un buen listado de juegos exclusivos. Estos ciertamente dejarán satisfechos a los fanáticos de la acción. Por supuesto, otros exclusivos se sumarán a lo largo de la vida de la consola.

Por esta razón, hemos decidido recopilar en este artículo todos los juegos exclusivos que se han confirmado que llegarán a PS5. Cabe recordar que este artículo será actualizado en la medida que se revelen nuevos títulos o información sobre juegos ya anunciados.

Astro’s Playroom

Este juego de plataformas y rompecabezas estará preinstalado en todas las PS5.

Fecha de lanzamiento: 12 de noviembre de 2020

12 de noviembre de 2020 ¿Estará disponible para PS4? No

Spider-Man: Miles Morales

La secuela de Marvel’s Spider-Man (2018), protagonizada por nadie más ni menos que el nuevo lanzarredes: Miles Morales. Para saber más, recomendamos seguir este enlace.

Fecha de lanzamiento: 12 de noviembre de 2020

12 de noviembre de 2020 ¿Estará disponible para PS4? Sí

Demon’s Souls

El sucesor espiritual de King’s Field (1994), el primer juego desarrollado por FromSoftware, y responsable de crear el subgénero de los ‘Soulslike’ llegará 100% remasterizado a PS5.

Fecha de lanzamiento: 12 de noviembre de 2020

12 de noviembre de 2020 ¿Estará disponible para PS4? No

Destruction AllStars

¡Este no es tu típico derby de demolición! Lucid Games no solo ha dotado a su próximo título con una estética caricaturesca, sino con algunas mecánicas bastante únicas. Esto se debe a que la destrucción de los vehículos —que tendrán habilidades únicas— no será el final. Aunque indefensos, los pilotos podrán esquivar a sus oponentes y destruir sus vehículos.

Fecha de lanzamiento: 12 de noviembre de 2020

12 de noviembre de 2020 ¿Estará disponible para PS4? No

Sackboy: A Big Adventure

Este ‘spin-off’ de Little Big Planet consistirá en un juego de plataformas cooperativo para hasta cuatro jugadores. Como se puede apreciar, su estética estará basada en artesanías.

Fecha de lanzamiento: 12 de noviembre de 2020

12 de noviembre de 2020 ¿Estará disponible para PS4? No

The Pathless

De la mano de Giant Squid, estudio creador de ABZÛ, The Pathless es un juego de aventura ambientado en un extenso mundo abierto. En los zapatos de la Cazadora, los jugadores podrán destruir los talismanes repartidos a lo largo de la isla para llenar su medidor de impulso y moverse a toda velocidad. Adicionalmente, su águila les permitirá planear y ganar altura.

Fecha de lanzamiento: 12 de noviembre de 2020

12 de noviembre de 2020 ¿Estará disponible para PS4? Sí

Godfall

Este juego de acción con elementos RPG y multijugador cooperativo se ambientará en las ruinas de Aperion. En los zapatos de los últimos Caballeros Valorianos, los jugadores deberán abrirse paso a través de hordas de enemigos para llegar hasta el dios loco Macros. A medida que avancen, podrán encontrar nuevas armas y armaduras para personalizar su avatar.

Fecha de lanzamiento: 12 de noviembre 2020

12 de noviembre 2020 ¿Estará disponible para PS4? No

Worms Rumble

La próxima entrega deWorms llevará los combates al próximo nivel. No solo debutarán nuevas armas, sino que hasta 32 jugadores podrán competir entre sí. También tendrá ‘crossplay’.

Fecha de lanzamiento: 2020

2020 ¿Estará disponible para PS4? Sí

Five Nights At Freddy’s: Security Breach

La próxima entrega de la franquicia Five Nights at Freddy’s.

Fecha de lanzamiento: 2020

2020 ¿Estará disponible para PS4? No

Bugsnax

De los creadores de Octodad: Dadliest Catch (2010), este título llevará a los jugadores a la Isla Snaktooth. ¿Su misión? Resolver el misterio de los Bugsnax —criaturas mitad insecto, mitad bocadillo— utilizando las propiedades únicas que conceden al ser devorados.

Fecha de lanzamiento: 2020

2020 ¿Estará disponible para PS4? Sí

Kena: Bridge of Spirits

Desarrollado por Ember Lab, este título de acción y aventura contará una historia de redención. En lo que respecta a jugabilidad, Kena podrá utilizar ataques a corto y largo alcance. También podrá hacer ‘parries’. A lo largo de la aventura, contará con la ayuda de los espíritus conocidos como Rot. Estos serán importantes para manipular el entorno y resolver puzles.

Fecha de lanzamiento: 2020

2020 ¿Estará disponible para PS4? Sí

Oddworld: Soulstorm

La esperada continuación de la franquicia Oddworld. Aunque similar a la de las primeras entregas de la serie, en las que Abe debe rescatar a sus compañeros Mudokons y guiarlos mientras evita que mueran, esta entrega será mucho más veloz y masiva.

Fecha de lanzamiento: 2020

2020 ¿Estará disponible para PS4? Sí

Jett: The Far Shore

Desarrollado por Superbrothers y Pine Scented Software, este título pondrá a los jugadores a cargo de un éxodo interestelar. De ellos dependerá que su civilización sobreviva.

Fecha de lanzamiento: 2020

2020 ¿Estará disponible para PS4? Sí

Solar Ash

De los creadores de Hyper Light Drifter, Solar Ash llevará a los jugadores al Ultravacío. En sus viajes, encontrarán nuevas herramientas y habilidades que les ayudarán a recorrer los niveles.

Fecha de lanzamiento: 2021

2021 ¿Estará disponible para PS4? Sí

Ghostwire: Tokyo

A diferencia de anteriores proyectos de Tango Gameworks, este título se inclinará más por la acción que por el terror. Para saber más sobre este título, recomendamos seguir este enlace.

Fecha de lanzamiento: 2021

2021 ¿Estará disponible para PS4? No

God of War: Ragnarok

La secuela del aclamado God of War (2018). No se ha mostrado jugabilidad.

Fecha de lanzamiento: 2021

2021 ¿Estará disponible para PS4? No se ha revelado.

Horizon Forbidden West

La secuela de Horizon Zero Dawn. Para saber más, recomendamos seguir este enlace.

Fecha de lanzamiento: 2021

2021 ¿Estará disponible para PS4? Sí

Returnal

De la mano de Housemarque Games, este título de disparos en tercera persona pondrá a los jugadores en los zapatos de una astronauta atrapada en un bucle temporal. Cada vez que muera, la protagonista deberá comenzar de nuevo. Sin embargo, el mundo cambiará con cada reinicio. ¿Podrá hallar la respuesta para romper el bucle? ¿O el bucle la romperá?

Fecha de lanzamiento: 2021

2021 ¿Estará disponible para PS4? No

Deathloop

El próximo juego de acción en primera persona de Arkane Studios tirará a los jugadores en un bucle temporal. Para saber más sobre este título, recomendamos seguir este enlace.

Fecha de lanzamiento: 2021

2021 ¿Estará disponible para PS4? No

Goodbye Volcano High

Ambientado en un mundo habitado por dinosaurios antropomórficos, esta aventura gráfica se enfocará en un grupo de adolescentes y su último año de escuela secundaria.

Fecha de lanzamiento: 2021

2021 ¿Estará disponible para PS4? Sí

Stray

De la mano Annapurna Interactive y BlueTwelve Studio, los jugadores deberán explorar una ciudad únicamente habitada por robots y encontrar el camino de vuelta a casa.

Fecha de lanzamiento: 2021

2021 ¿Estará disponible para PS4? Sí

Guilty Gear -STRIVE-

La secuela de la querida franquicia de juegos de pelea de Arc System Works. Para leer nuestras primeras impresiones de la beta cerrada, basta con seguir este enlace.

Fecha de lanzamiento: 2021

2021 ¿Estará disponible para PS4? Sí

Heavenly Bodies

Un juego de rompecabezas desarrollado por 2pt Interactive en el que los jugadores deberán aprovechar las ventajas y lidiar con las desventajas de la gravedad cero en el espacio.

Fecha de lanzamiento: 2021

2021 ¿Estará disponible para PS4? Sí

Maquette

Un juego de rompecabezas en primera persona en el que los jugadores podrán manipular elementos gigantes del mundo por medio de una versión más pequeña de dicho mundo.

Fecha de lanzamiento: 2021

2021 ¿Estará disponible para PS4? Sí

Ratchet & Clank: Rift Apart

Una aventura a través del tiempo y el espacio protagonizada por el dúo dinámico de Insomniac Games. Para saber más sobre este juego, recomendamos seguir este enlace.

Fecha de lanzamiento: no ha sido revelada.

no ha sido revelada. ¿Estará disponible para PS4? No

Nour: Play with your Food

Una experiencia sensorial que mezclará la apetitosa apariencia de la comida con una pegajosa banda sonora. Será desarrollado por Tj «Terrifying Jellyfish» Hughes.

Fecha de lanzamiento: no ha sido revelada.

no ha sido revelada. ¿Estará disponible para PS4? No

Final Fantasy XVI

La próxima entrega de la famosa franquicia JRPG adoptará una jugabilidad reminiscente a títulos como Devil May Cry. Para saber más, recomendamos seguir este enlace.

Fecha de lanzamiento: no ha sido revelada.

no ha sido revelada. ¿Estará disponible para PS4? No

Gran Turismo 7

La próxima entrega de la querida franquicia de conducción.

Fecha de lanzamiento: no ha sido revelada.

no ha sido revelada. ¿Estará disponible para PS4? No

Project Athia

De la mano de Square Enix y Luminous Productions, Project Athia llevará a los jugadores a mundo fantástico. La protagonista podrá controlar la naturaleza y gozará de gran agilidad.

Fecha de lanzamiento: no ha sido revelada.

no ha sido revelada. ¿Estará disponible para PS4? No se ha revelado.

Para ver todo lo que se ha revelado sobre la próxima consola de Sony, incluyendo su fecha de lanzamiento y precio en Colombia, recomendamos seguir este enlace.