Vean aquí el concierto orquestal de The Legend of Zelda

A pesar de la cancelación de Nintendo Live 2024 en Tokio, Japón, la empresa decidió seguir adelante con una de las actividades más esperadas de ese evento. Hablamos del concierto orquestal con música de los juegos de la saga The Legend of Zelda que compartimos con ustedes aquí mismo.

En este concierto que dura casi media hora pueden ver y escuchar a la orquesta filarmónica interpretar canciones sacadas de títulos como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Ocarina of Time, A Link to the Past, Skyward Sword y Link’s Awakening, además de las melodías más icónicas de la serie creada por Shigeru Miyamoto. Todo esto mientras escenas de los juegos son presentadas en una pantalla grande.

Pueden ver el concierto completo a continuación:

Este no es el único concierto con música de juegos de Nintendo que tienen planeado compartir mediante el canal oficial de YouTube de Nintendo Japan. El sábado 10 de enero de 2024 también emitirán un concierto especial con la música de la trilogía Splatoon.

Si son fanáticos de los juegos de la saga o simplemente amán la buena música, no pueden dejar de ver este concierto. Es una maravillosa compañía mientras trabajan o estudian.