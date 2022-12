Hace dos días conocimos cómo se ve Mackenyu interpretando a Seiya en el ‘live action’ de Saint Seiya (Los Caballeros del Zodiaco). Ahora, ha sido compartido un nuevo tráiler de la película de Saint Seiya (Los Caballeros del Zodiaco) que dura un minuto. En este poco tiempo se ha podido ver cómo son las armaduras o ‘saint cloth’ en el ‘live action’ de Saint Seiya.

El nuevo tráiler de la película ‘live action’ también revela un poco más de Athena en el filme.

Las armaduras o ‘saint cloth’ difieren mucho de las vistas en el ‘anime’, pero se asemejan —sobre todo en el casco— a las vistas en la película Saint Seiya: La Leyenda del Santuario. Adicionalmente, el nuevo tráiler de la película ‘live action’ de Los Caballeros del Zodiaco (Saint Seiya) muestra cómo se ve Marin con su armadura en la cinta.

Esta es la armadura o ‘saint cloth’ de Pegaso en la película ‘live action’ de Los Caballeros del Zodiaco. Marin en su armadura o ‘saint cloth’ en la película ‘live action’ de Saint Seiya.

¿Cuál es el reparto de la película?

Esta es la primera imagen de Diego Tinoco como Nero (Ikki) de Fenix en la película ‘live action’ de Saint Seiya (Los Caballeros del Zodiaco).

Mackenyu, que interpretó a Enishi Yukishiro en Samurái X: El fin, será el responsable de dar vida a Seiya de Pegaso. Madison Iseman, conocida por su papel como Bethany en Jumanji: El siguiente nivel y su secuela, interpretará a Saori Kido/Sienna Kiddo. Diego Tinoco, que fue César Díaz en la serie On My Block, dará vida a Ikki/Nero de Fénix. Por último, Sean Bean —conocido por la alta mortalidad de sus personajes, tales como Ned Stark (Game of Thrones) y Boromir (El Señor de los Anillos)— interpretará a Mitsumasa Kido/Alman

¿Cuándo sale la película ‘live action’ de Saint Seiya (Los Caballeros del Zodiaco)?

Si están impacientes por conocer cuándo sale la película ‘live action’ de Saint Seiya (Los Caballeros del Zodiaco), les contamos que el director anunció en el panel de la San Diego Comic con 2022 —y el tráiler compartido hoy 29 de noviembre lo confirmó— que la película ‘live action’ de Saint Seiya (Los Caballeros del Zodiaco) saldrá en algún momento del 2023.

Vía: cuenta kotzupdates en Twitter