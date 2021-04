Hoy en día son muchos los jugadores que prefieren no comprar videojuegos a su precio completo, sino esperar una rebaja o que los ofrezcan en servicios como PS Plus y Game Pass. Es comprensible. Los grandes juegos AAA son muy caros. Sin embargo, John Garvin —escritor y director creativo de Days Gone— no solo opina que esto está mal, sino que debido a esto los juegos podrían no tener una secuela.

Garvin fue entrevistado por David Gaffe, director del primer God of War, en el programa de YouTube de este último. Allí expresó una opinión que él mismo considera impopular:

“Tengo una opinión que tu audiencia puede encontrar interesante y puede molestar a algunos de ellos: si aman un juego, cómprenlo a su precio completo. No saben cuantas veces he oído a los gamers decir cosas como ‘lo compré en una rebaja’ o ‘lo conseguí en PS Plus’”.

John Garvin

Ante esto, Gaffe le hizo la pregunta obligatoria: “¿cómo vas a saber si amas un juego antes de conseguirlo?”. Garvin respondió lo siguiente:

“No lo sabes, pero luego no se quejen porque un juego no recibe una secuela si no lo apoyaron en su lanzamiento”.

Es verdad que la industria de los videojuegos, especialmente los AAA, tiene una obsesión con las ventas realizadas en los primeros días de un lanzamiento y se basan en esto para determinar su éxito. Pero las palabras del creador de Days Gone —que, por cierto, ya no trabaja para Sony— no cayeron mal en la comunidad y han sido bastante criticadas en redes sociales. También se quejó del efecto que tiene la piratería en las ventas.

Recientemente se reveló que Sony no aprobó la propuesta de Bend Studios para dar vida a Days Gone 2. Aunque el juego de zombis fue rentable, no tuvo la recepción que esperaban de la crítica y no tuvo grandes ventas en su lanzamiento.

Fuente: Video Games Chronicle