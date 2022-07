¿Cuáles son las mejoras de The Last of Us Part I?

The Last of Us Part I en PS5 dará paso a una variedad de mejoras jugables y visuales que acercan el producto a su visión original. De acuerdo con el copresidente de Naughty Dog, Neil Druckmann, al director creativo Shaun Escayg y al director del juego, Matthew Gallant. Pese a que no muchos jugadores sientan justificado un ‘remake’ al título de 2013, las mejoras hablan por sí solas.

Todas las mejoras de The Last of Us Part I.

Resolución 4K nativa a 30 fps o 4K dinámica a 60 fps, funciones hápticas en los controles DualSense (texturas, gatillos, arco de flechas), audio 3D y opciones de accesibilidad. Son algunas de las novedades en el ‘remake’ de la primera entrega de The Last of Us, original de PS3.

Desde la dirección de arte, pasando por modelos de personajes, todo el juego ha sido reconstruido desde cero para tomar ventaja de un nueva generación de capacidad gráfica. Permitiendo así alcanzar una fidelidad visual aspirada por el estudio cuando construyó la versión de hace una década.

Las balas ahora destrozan el concreto y los objetos de ambiente con física dedicada. El paso de secuencias de video a juego es imperceptible. Las animaciones e interacciones de los actores de movimiento son más fieles y convincentes gracias a una tecnología refinada. La inteligencia artificial, genera personajes que habitan el mundo de forma más auténtica y realista. Los compañeros se cubren mejor y evitan ser vistos por el enemigo.

Estas mejoras ayudan a incrementar la inmersión y alcanzan el nivel logrado por The Last of Us Part II. Varios elementos de la secuela son integrados a The Last of Us Part I, como el modo de muerte permanente, modo ‘speedrun’ y una línea de trajes desbloqueables para Ellie y Joel. Más de 60 alabadas opciones de accesibilidad, como el modo de descripción auditiva o daltónico igualmente se pueden encontrar.

¿Cuándo sale el ‘remake’ de The Last of Us en PS5?

El ‘remake’ de The Last of Us o The Last of Us Part I para PS5 sale el próximo 2 de septiembre de 2022. No hay una fecha anunciada para PC.

Fuente: PlayStation Blog