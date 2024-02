Dead by Daylight: así es el modificador ‘Fuera luces’

Behaviour Interactive quiere darle más sabor a las partidas entre supervivientes y asesinos, por eso introdujo al juego los modificadores. El 7 de febrero llegó el primer modificador a Dead by Daylight, se llama ‘Luces fuera’ (‘Lights out’) y a continuación vamos a explicar en qué consiste esta nueva forma de jugar.

Para que tengan una idea más clara de qué es esto, vean el siguiente video:

Los modificadores por tiempo limitado son una nueva forma de experimentar DbD. Durante un tiempo, las partidas son afectadas por una serie de cambios con el objetivo de que los jugadores se encuentren con una experiencia nueva y el juego no se torne repetitivo.

¿Hasta cuándo estará activo el modificador Luces fuera en Dead by Daylight?

Luces fuera es el primero de los modificadores del juego y está activo desde el miércoles 7 de febrero. La fecha de finalización será el miércoles 14 de febrero de 2024.

Si no les gustó, no se preocupen. Como pueden ver, solo estará disponible una semana.

¿En qué consiste ‘Fuera luces’?

Cuando comencemos una partida, el mapa se tornará oscuro y resulta mucho más difícil ver lo que nos rodea. Esto afecta tanto a supervivientes como a asesinos.

Pero eso no es todo.

En las partidas de Dead by Daylight con el modificador Fuera luces, no podemos usar objetos de equipo, mejoras ni tributos. El asesino no tiene radio de terror y los supervivientes no dejan marcas de arañazos.

Esto obliga a jugar con mucho más cuidado, sigilo y se presta para sustos repentinos. Para contrarrestar un poco esto, los cofres ofrecerán objetos de mejor calidad.

Los mapas o reinos que puede salir al jugar con el modificador son:

Complejo del Monte Ormond

Centro de tratamiento

Residencia familiar

Plaza destruida

Más contenido de Dead by Daylight