Hooked on You, el simulador de citas de Dead by Daylight, ya está disponible en Steam

Una de las mayores sorpresas de la presentación del sexto aniversario de Dead by Daylight fue el anuncio de Hooked on You, un simulador de citas protagonizado por los personajes de ese juego que acaba de ser lanzado por sorpresa en Steam.

No es una broma. Si están familiarizados con la comunidad de jugadores de este título saben que a los fanáticos les gusta ignorar su cruel premisa para emparejar a sus personajes en ‘fanarts’ y ‘fanfics’. Es por eso que esta obra de Psyop, (I Love you, Colonel Sanders) tiene perfecto sentido.

Demos una mirada al tráiler de lanzamiento.

Esta historia se desarrolla en ‘la Isla de la Muerte’. Allí pasaremos las vacaciones con cuatro asesinos sumamente atractivos que, debajo de su exterior homicida, solo buscan un poco de romance.

Los cuatro asesinos que podemos tratar de conquistar en el simulador de citas de Dead by Daylight: Hooked on You son: El Trampero, La Cazadora, El Espectro y El Espíritu.

Junto a ellos vamos a participar en minijuegos como voleibol, buscar tesoros y cortar carne. También aparecerán algunos supervivientes como Dwight.

Ya pueden comprar Hooked on You directamente en su página de Steam. Tiene un costo de 19.990 pesos colombianos. Quienes adquieran este simulador de citas recibirán un colgante único en DbD.

Recuerden que también tenemos nueva información sobre Project W, la expansión que añadirá más personajes de Resident Evil al juego. También les recomendamos leer sobre los más recientes cambios a sus sistemas de progresión y prestigio.

Fuentes: canal oficial de DbD en YouTube, Steam