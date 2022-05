Norman Reedus dice que está haciendo Death Stranding 2

Todos tenemos mucha curiosidad por saber en qué está trabajando Hideo Kojima y siempre hay toda clase de rumores alrededor de sus proyectos. Uno de ellos dice qué él está trabajando en Death Stranding 2, la secuela de su popular y bizarro título de 2019, y el actor Norman Reedus parece haberlo confirmado en una entrevista reciente.

En una charla con la publicación Leo, Reedus habló sobre sus actuales y más recientes proyectos, The Walking Dead, su novela The Ravaged, su serie de viajes en motocicleta y, por supuesto, Death Stranding. Cuándo le preguntaron por el videojuego, dijo lo siguiente.

Eso parece una confesión de que está trabajando en Death Stranding 2, pero también podría referirse a que está «trabajando en su segundo videojuego». Luego siguió contando la historia de cómo se vinculó al proyecto y lo confirmó de nuevo.

“Guillermo del Toro, que me dio mi primera película, me llamó y dijo que un tipo llamado Hideo Kojima me iba a llamar y que le tenía que decir que sí. (…) Hideo vino con un grupo de gente a San Francisco y me mostró que estaba trabajando en un juego llamado Silent Hill. Quedé impactado y le dije ‘sí, hagamos esto’. No es Ms. Pacman. Es realista, futurista, complicado y hermoso. Estaba impactado.



Me tomó dos o tres años terminar todas las sesiones de captura de movimiento y todo. Es mucho trabajo. El juego salió y ganó muchos premios. Fue algo grande. Empezamos la parte dos de eso”.