Desarrolladores de Subnautica 2 desmienten que sea un juego como servicio

Recientemente el distribuidor Krafton compartió algunos detalles sobre la secuela numérica del bien recibido Subnautica y Below Zero. Entre ellos, asegurando que Subnautica 2 adoptaría un modelo de juego como servicio. Las connotaciones de esto último no son las mejores en la industria actual, saturada por cajas de botín y pases de temporada. El desarrollador Unknown Worlds tuvo que salir a aclarar que Subnautica 2 no es otro juego como servicio más del mercado.

Uno de los reportes financieros de Krafton que menciona sus lanzamientos para 2024, señala a Subnautica 2 como un proyecto cooperativo de 1 a 4 jugadores con un planteamiento de «juego como servicio». El primer juego es un título de supervivencia para un solo jugador sin mecánicas de monetización, razón por la que denominar de otra forma a la secuela numérica alertó a su amplia fanaticada.

Subnautica: Below Zero fue la primera secuela, lanzada en 2021.

Calmando el avispero

Antes que Krafton corrigiera su propia presentación, Unknown Worlds publicó un comunicado aclarando la situación sobre Subnautica 2.

«Algunos han notado cierta información compartida en línea por nuestro distribuidor, Krafton. Aunque algunas noticias son emocionantes, queremos aclarar que:

El acceso anticipado no está previsto para 2024, ¡pero planeamos compartir más información este mismo año!

En referencia a «juego como servicio», simplemente planeamos continuar actualizando el juego por muchos años, justo como los dos anteriores juegos de Subnautica. Piensa en nuestro modelo de acceso anticipado, expandido. Sin pases de temporada, sin pases de batalla, sin suscripción.

El juego no está enfocado en multijugador. El modo cooperativo es una forma enteramente opcional de jugarlo. Podrás disfrutar todo el título como un solo jugador.»

Esta es tan solo una muestra del rechazo que poco a poco genera el modelo de juego como servicio entre la comunidad de jugadores. No solo en títulos de supervivencia como Subnautica, sino en general. Grandes exponentes como Fortnite, Minecraft, Roblox, GTA Online y CoD ocupan una enorme porción de la torta en juegos como servicio. Cualquier otro que intente acercarse puede llevarse resultados poco óptimos, como es el caso reciente de Suicide Squad: Kill the Justice League en el concepto global.