Juegos con más de seis años representan el 80% del tiempo jugado, según estudio

A pesar de todos los laureados e importantes títulos que se han lanzado en los últimos años, parece que los ‘gamers’ seguimos pegados a títulos que fueron lanzados antes de 2018. Específicamente, seguimos jugando juegos como servicios. Un nuevo estudio confirma que la mayor parte del tiempo dedicado a los juegos en 2023 fue dedicada a juegos con más de seis años de antigüedad.

En su reporte anual de la industria de los videojuegos correspondiente a 2023, la empresa de investigación Newzoo determinó que a pesar del crecimiento del mercado —que llegó a superar los 90 mil millones de dólares en ganancias ese año— el tiempo y dinero de los jugadores no está llegando tanto a nuevos lanzamientos como a viejos juegos como servicio.

Son títulos como Fortnite, Roblox, Minecraft, Rocket League, Apex Legends, Fall Guys, Valorant, Grand Theft Auto V, Counter-Strike 2 y Call of Duty: Warzone los que se están llevando la tajada más grande del negocio: el 77% del tiempo de los jugadores. Del 23% restante, la mayoría es dedicado a secuelas anualizadas como EA Sports FC 24 y solo el 8% se dedicó a juegos realmente nuevos, como Zelda: Tears of The Kingdom y Baldur’s Gate 3.

En la parte dedicada al número de usuarios mensuales activos por consola podemos ver datos increíbles al respecto.

Como pueden notar, Fortnite sigue siendo el juego más jugado sin importar la plataforma. Es raro encontrar juegos nuevos en los listados de los 10 títulos más jugados del año, sobre todo si excluimos actualizaciones de juegos viejos como Counter-Strike 2. EA Sports FC 24 es el único juego nuevo en la lista de PlayStation y Starfield es el único en Xbox.

La única plataforma que muestra juegos de 2023 en el top 10 de los juegos más jugados de ese año es Nintendo Switch. Esta tiene a The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, Super Mario Bros. Wonder y Hogwarts Legacy en segundo, tercero y noveno lugar respectivamente.

Mucho se dice en la comunidad ‘gamer’ que tenemos que «votar con nuestras billeteras» a la hora de mostrar a la industria de los videojuegos qué es lo que en verdad queremos. Pero seguimos demostrando que aparentemente lo que queremos son juegos ‘free-to-play’ llenos de microtransacciones y actualizados a lo largo de muchos años.