Deus Ex GO y otros juegos móviles desaparecerán de las tiendas, dejarán de funcionar

A comienzos de mayo nos sorprendió una noticia inesperada. Embracer Group, la compañía detrás de THQ Nordic, compró varios estudios y propiedades intelectuales a Square Enix entre las que se encontraban Tomb Raider, Deus EX y Hitman. Hace poco nos enteramos que decidió cerrar uno de estos estudios: Square Enix Montreal, recientemente renombrado Onoma. Algunos de los títulos móviles de ese estudio, entre los que se encuentra el divertido Deus EX GO, no solo abandonarán las tiendas sino que dejarán de funcionar.

Esto fue anunciado oficialmente mediante un comunicado publicado en la cuenta de Twitter de Onoma.

El texto dice: «Arena Battle Champions, Deus EX GO, Hitman Sniper: The Shadows y Space Invaders: Hidden Heroes dejarán de funcionar el 4 de enero. Los juegos serán removidos de App Store y Google Play el 1 de diciembre. Los jugadores actuales no podrán acceder a los juegos después del 4 de enero. Las ventas dentro del juego han sido detenidas. Animamos a usar la compras previas antes del 4 de enero. No habrán reembolsos. En nombre del equipo de desarrollo, queremos agradecerles por jugar nuestros juegos».

Vale la pena notar que el comunicado tiene las respuestas desactivadas. Eso no ha impedido que muchos usen la opción de citar tweet para expresar su decepción y enojo.

El más notable de los juegos que dejarán de funcionar es Deus EX GO, un excelente juego de puzles que podíamos vincular con el juego Deux Ex: Mankind Divided para desbloquear ventajas. Hitman Sniper: The Shadows apenas fue lanzado en 2021.

Embracer no reveló las razones por las que no solo dejará de vender estos juegos, sino que los hará injugables. En el pasado ha declarado que no tiene interés en los juegos móviles y esa puede ser parte de la razón. Afortunadamente, algunos de estos títulos seguirán disponibles para PC. Tememos que pueda pasar lo mismo con los otros excelentes juegos de la serie GO. Aunque también están en otras plataformas, son perfectos para teléfonos móviles.

Fuente: cuenta oficial de Onoma Studios en Twitter