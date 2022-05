Square Enix vende a Crystal Dynamics, Eidos y sus franquicias: Tomb Raider, Deus Ex y más

La compraventa de estudios sigue sacudiendo el mundo de los videojuegos. El gigante japonés Square Enix anunció que vendió los estudios Crystal Dynamics, Eidos y Square Enix Montreal al grupo Embracer, lo que significa que la compañía sueca ahora es dueña de series de juegos como Tomb Raider, Deus Ex, Thief y Legacy of Kain.

Aquellos que se mantienen más enterados sobre los movimientos económicos de la industria probablemente no estén sorprendidos. A pesar del éxito de la más reciente trilogía protagonizada por Lara Croft, que vendió más de 35 millones de copias a nivel mundial, Square Enix siempre se mostró «decepcionado» por su rendimiento. El más reciente juego de Crystal Dynamics, Marvel’s Avengers, no se convirtió en el éxito masivo que esperaban y Guardians of the Galaxy, de Eidos, tuvo un comienzo bastante lento.

La transacción se llevó a cabo por 300 millones de dólares.

¿Qué es Embracer Group?

La empresa que le compró Crystal Dynamics y Eidos a Square Enix era mejor conocida como THQ Nordic AB, el brazo de licencias de THQ Nordic, que se cambió el nombre hace un par de años para evitar confusiones.

Entre sus subsidiarias están Amplifier Game Invest, Asmodee, Coffee Stain Holding, Dark Horse Media, DECA Games, Easybrain, Gearbox Entertainment, Koch Media, Saber Interactive y, por supuesto, THQ Nordic.

¿Qué pasará con el nuevo juego de Tomb Raider tras la compra por parte de Embracer?

Todo parece indicar que el desarrollo del nuevo título no se verá afectado por esta transacción. En su comunicado oficial, Embracer informa que la compra incluye este nuevo juego.

Lo que no sabemos es qué va a pasar con Marvel’s Avengers, desarrollado por Crystal Dynamics y publicado por Square Enix. Este es un juego como servicio que sigue siendo actualizado constantemente y recientemente había anunciado la llegada de un nuevo personaje.

Tampoco sabemos qué ocurrirá con el juego móvil de Tomb Raider que estaba siendo desarrollado por Square Enix London.

¿Qué hará Square Enix con los 300 millones de dólares?

En su comunicado, la compañía dice que la venta de Crystal Dynamics, Eidos y Square Enix Montreal —que seguramente cambiará de nombre— a Embracer Group les permitirá un mayor flujo de caja «en el ambiente volátil de la industria» y que invertirá en varios campos incluyendo «blockchain, inteligencia artificial y la nube».

La mención del ‘blockchain’ no ha hecho felices a los fanáticos de los juegos de la empresa. El presidente de Square Enix, Yosuke Matsuda, ha sido un firme creyente en poner sistemas «juega-para-ganar-dinero» y NFT en sus juegos.

