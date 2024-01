Embracer canceló nuevo juego de Deus Ex, despide empleados en Eidos Montreal

Aunque consideramos que 2023 fue el más malo para la industria de los videojuegos, 2024 está resultando peor. A los miles de empleados despedidos en enero en Microsoft, Riot Games y más estudios se les suma ahora Eidos Montreal, que ha perdido a parte de su personal porque Embracer Group decidió echarlos y cancelar el nuevo juego de Deus Ex en el que llevaban trabajando dos años.

La publicación Bloomberg reportó esta noticia al medio día del lunes 29 de enero de 2024. Este no es más que otro ejemplo del mal manejo de los directivos de las empresas de la industria. Durante la pandemia auspiciaron un alto crecimiento que ahora no pueden o no quieren costear.

El caso de Embracer Group es especial, pero también es más de lo mismo. Durante la última década adquirieron docenas de estudios y se convirtieron en una de las empresas más grandes de la industria. Pero además de sufrir la situación económica pospandemia vieron como se les cayó un negocio con una empresa saudí que los dejó sin forma de sostenerse. Eso causó que hayan despedido cientos de empleados y cerrados algunos de los estudios que compraron. Entre ellos estaba Volition, creadores de la saga Saints Row.

Eidos Montreal, desarrolladores de juegos como Shadow of the Tomb Raider y Marvel’s Guardians of the Galaxy, fueron comprados por Embracer a Square Enix en 2022 junto a Crystal Dynamics, que actualmente están trabajando en un nuevo juego de Tomb Raider.

A pesar de las multimillonarias ganancias, la industria de los videojuegos se encuentra en muy mal rumbo debido a la ambición de los directivos de sus más altas empresas. A menos que esta situación cambie, este medio podría entrar en crisis.

Esperamos que los empleados despedidos de Eidos Montreal reciban una liquidación económica justa y que encuentren pronto un nuevo y mejor trabajo. No es extraño que mucho talento haya abandonado la industria de los videojuegos recientemente.