Filtración revela diseño de Mrs. Freeze en Suicide Squad, fans no están felices

Criticar este títulos a estas alturas es como golpear a un caballo muerto. Aunque nosotros disfrutamos mucho este juego —como pueden leer en nuestra reseña— Todos sabemos que fue un fracaso en ventas que nunca debió tener elementos de ‘servicio en vivo’. Ahora, Suicide Squad: Kill The Justice League está recibiendo nuevas críticas por el diseño de un nuevo personaje que llegará en el futuro: Mrs Freeze o Señora Frío, una versión femenina del Señor Frío de un universo alterno.

La imagen revelada por mineros de datos y que ha sido compartida en redes sociales y publicaciones de Reddit es esta.

Esta versión del personaje es una mujer de mediana edad y cabello muy corto. Usa una armadura similar a la de otras versiones del Señor Frío.

Las reacciones a este diseño de Mrs Freeze en Suicide Squad: Kill The Justice League ha sido recibida muy negativamente. El problema es que la mayoría de reacciones han demostrado un lado misógino bastante feo de la comunidad.

Tristemente era predecible, pero la gran mayoría de críticas vienen de aquellos que se quejan de que no es sexi. Otros la comparan con la idea caricaturesca que tienen de las mujeres feministas y otros quieren usarla para revivir los ataques contra la compañía de consultoría narrativa Sweet Baby Inc, la cual no tiene ninguna relación con el diseño de personajes de este juego.

Hay críticas respetables y mucho más aceptables contra este diseño de la ‘Señora Frio’ que dicen que les parece un diseño aburrido o demasiado derivativo. Tristemente, estas son opacadas por los comentarios sexistas de los usuarios de estos foros y redes sociales.

Mrs Freeze o Señora Frío en español será un personaje que se unirá gratis al juego con la llegada de la temporada 2 de Suicide Squad: Kill The Justice League. Esta aún no tiene fecha de lanzamiento pero lo más probable es que no la veamos antes de mitad de año.