Billy y Jimmy regresan en el nuevo juego Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons

Double Dragon es una de las sagas más legendarias de los videojuegos y tiene algunos de los más influyentes representantes del género ‘beat em’ up’, pero hoy en día no es tan popular como alguna vez lo fue. El estudio Secret Base —desarrolladores de Streets of Red— y la distribuidora Modus Games intentarán revivir las aventuras de los hermanos Billy y Jimmy en el nuevo juego Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons.

Como podrán ver en el tráiler a continuación, este será un juego de acción ‘beat em’ up’ al estilo clásico. Incluso recurre a gráficos en pixeles al estilo retro.

Billy y Jimmy no estarán solos. Marian abandona su rol de damisela en peligro para unirse a la lucha contra las pandillas de la ciudad usando armas de fuego. También hay un nuevo personaje llamado Uncle Matin, que tiene un estilo militar y usa un escudo antidisturbios. Según el comunicado de Modus Game, habrá un total de 13 personajes controlables.

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons no será un ‘beat em’ up’ retro tradicional, pues tendrá elementos ‘roguelite’. Podremos elegir diferentes misiones que nos enfrentarán a cuatro diferentes pandillas. A medida que avancemos en la partida podremos mejorar a nuestros personajes. Estas mejoras se perderán si morimos, pero también podremos adquirir mejoras permanentes que harán más fáciles las siguientes partidas.

Por último, el juego se podrá disfrutar en modo multijugador local, pero solo para dos jugadores al mismo tiempo y parece que no habrá un modo en línea.

Podremos disfrutar Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons cuando salga para PS4, PS5, Xbox One, Series X|S, Nintendo Switch y PC el tercer trimestre de 2023. Si quieren algo de acción con Billy y Jimmy mientras esperan, les recomendamos la compilación Double Dragon & Kunio-kun Retro Brawler Bundle.

