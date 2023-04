Lanzamientos de juegos más importantes en mayo (2023)

Puede que la mayoría de ustedes estén ocupados después de los lanzamientos de abril, pero eso no significa que no dejarán botado todo para lanzarse a los cielos de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. La secuela de Breath of the Wild es uno de los juegos más esperados de 2023 y finalmente está entre nosotros. El primer juego original de Zelda para Switch que no es ni ‘remake’ ni ‘spin-off’. Entre otros, en mayo LEGO regresa al mundo de las carreras, Gollum por fin lanza su propio juego y el nuevo título de Arkane Studios da inicio al mes.

A continuación, el listado de lanzamientos de juegos en mayo del 2023.

¿Qué lanzamientos de juegos habrá en mayo del 2023?

Redfall (PC, XSX/S) – 2 de mayo

Age of Wonders 4 (PC, PS5, XSX/S) – 2 de mayo

Hogwarts Legacy (PS4, Xbox One) – 5 de mayo

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Switch) – 12 de mayo

Humanity (PC, PS4, PS5, PS VR, PS VR2) – 16 de mayo

Tin Hearts (PC, PS4, PS5, XBO, XSX/S) – 16 de mayo

The Outlast Trials (PC) – 18 de mayo

LEGO 2K Drive (PC, PS4, PS5, XBO, XSX/S, Switch) – 19 de mayo

Farworld Pioneers (PC, PS4, PS5, XBO, XSX/S, Switch) – 20 de mayo

Star Trek: Resurgence (PC, PS4, PS5, XBO, XSX/S) – 23 de mayo

Miasma Chronicles (PC, PS5, XSX/S) – 23 de mayo

After Us (PC, PS5, XSX/S) – 23 de mayo

Amnesia: The Bunker (PC, PS4, PS5, XBO, XSX/S) – 23 de mayo

Warhammer 40,000: Boltgun (PC, PS4, PS5, XBO, XSX/S, Switch) – 23 de mayo

The Lord of the Rings: Gollum (PC, PS4, PS5, XBO, XSX/S) – 25 de mayo

Company of Heroes 3 (PS5, XSX/S) – 30 de mayo

System Shock (PC) – 30 de mayo

Poly Bridge 3 (PC) – 30 de mayo

¿Cuál de los lanzamientos de mayo te llama la atención? Te invitamos a dejar tu comentario.