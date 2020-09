Dragon Ball FighterZ: el parche 1.25 ha potenciado a todo el elenco

Hace unos cuantos días, Bandai Namco reveló que el Maestro Roshi —el tercer luchador del FighterZ Pass 3— estará disponible a partir del próximo 16 de septiembre. Para preparar la llegada del Hermitaño Tortuga al juego de peleas, Arc System Works ha liberado un nuevo parche (1.25). Sin embargo, esta actualización ha hecho otras modificaciones importantes.

¿Qué añadió el parche 1.25?

Los jugadores de Dragon Ball FighterZ que hayan jugado tras instalar la reciente actualización habrán notado que todo el elenco ha recibido cambios substanciales. Esto es obra del parche 1.25 que ha mejorado y potenciado a todos los luchadores de diversas formas. Si quieren ver todos los ‘buffs’ que recibieron los personajes jugables, recomendamos seguir este enlace.

En lo que respecta a cambios universales, la animación del Z Assist (Tipo C) ahora es más rápida en ‘start-up’ —excepto cuando el oponente está en ‘hitstun’— y el escalamiento de su daño ha sido reducido. ¡Eso no es todo! Cuando ciertos ataques aéreos impacten al oponente fuera del marco de la cámara, esta se centrará nuevamente en la acción. No menos importante, el modo entrenamiento ahora tiene una opción de condiciones de contraataque para la IA.

Dragon Ball FighterZ ya está disponible para PS4, Xbox One, Switch y PC. De no haber leído nuestra reseña del juego base, recomendamos hacerlo por medio de este enlace.

Fuente: Bandai Namco Entertainment Europe