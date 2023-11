Dredge: The Pale Reach (DLC) – Impresiones

El inusual juego de Black Salt Game que combinó pesca, exploración y horror cósmico no es solo uno de nuestros indies favoritos del año, es uno de nuestros juegos favoritos del año en general. Han pasado varios meses desde que lo terminamos y estábamos extrañando pescar aberraciones mientras enfrentamos los horrores del mar. Por eso recibimos con tanta alegría The Pale Reach, el primer DLC o expansión de Dredge.

Este contenido descargable de pago nos llevó a una nueva región con un nuevo bioma. La pasamos muy bien explorando esta región helada, pero también quedamos un poco decepcionados. Vamos a ver por qué.

Tras adquirir el DLC The Pale Reach de Dredge, aparecerá una nueva región en el sur del mapa que podemos visitar en cualquier momento del juego. Podemos ir directamente allí al comienzo de la aventura o esperar a terminar la historia para viajar a esa zona: el Valle Pálido.

Igual que las otras cuatro grandes regiones del juego, esta área nos cuenta una nueva historia de terror, presenta nuevas mecánicas y peces exclusivos, así como sus correspondientes aberraciones. Nos enteramos qué ocurrió con una vieja expedición que, creyendo haber encontrado un tesoro, despierta un antiguo horror que estaba oculto bajo el hielo. Tenemos que explorar la zona buscando la forma de arreglar la situación mientras evitamos a un agresivo narval mutante.

También tenemos nuevas misiones opcionales, como encontrar una cortadora de hielo o ayudar a un nuevo encapuchado y un puñado de recompensas muy útiles. El nuevo contenido de la expansión agrega más o menos tres horas más a la experiencia con Dredge.

El nuevo escenario luce muy bien y las nuevas melodías que lo acompañan son fantásticas. También encaja perfectamente en la ambientación. De hecho, nos resulta extraño que no hubiera un escenario helado desde el principio en el juego, tomando en cuenta lo importantes que son en el horror cósmico desde En las montañas de la locura.

Algunas de las nuevas ideas también son muy buenas a pesar de que son variaciones sobre mecánicas existentes. Tener que reunir peces para atraer el narval y así abrirnos caminos funciona muy bien. Pero resulta aún más interesante hacer lo mismo para tenerlo entretenido y así explorar a nuestro gusto sin presión. Si exploramos esta zona al final del juego, con los mejores motores en nuestro bote, no tenemos que molestarnos porque el narval no tiene posibilidad de alcanzarnos.

Ahora sí, hablemos de lo que nos decepcionó del DLC de Dredge, The Pale Reach. El final de esta sección no está a la altura de la historia ni de lo que promete su ambientación. Sin hacer ‘spoilers’, diremos que en el hielo encontramos algo que nos aterró y emocionó a partes iguales. Pero cuando terminamos con las tareas principales, no ocurre nada emocionante con ello. No importa lo útiles que sean las dos herramientas que obtenemos al finalizar esta historia, es un final muy anticlimático.

Hemos visto que algunos critican lo corta que es esta aventura, pero no estamos de acuerdo. Las tres horas que pasamos en el Valle pálido fueron una fantástica adición. Aunque es cierto que seguimos con ganas de más, la duración de esta sección está al mismo nivel que el de las demás zonas del juego. También hay una buena relación entre lo largo que es y su precio. Este DLC cuesta apenas $16.800 pesos colombianos en Steam y solo un poco más en las tiendas de Xbox, PlayStation y Nintendo.

Tenemos que recordar también que este no será el final de nuestras aventuras en Dredge. Black Salt Games ya anunció otro DLC aún más expansivo para 2024 llamado The Iron Rig. No podemos esperar para descubrir qué más horrores nos esperan bajo el agua.

En conclusión y a pesar de su anticlimático final, recomendamos mucho que jueguen el DLC The Pale Reach si les gustó Dredge. Si van a probar el juego por primera vez, vale la pena adquirirlo con esta expansión.

Impresiones hechas con una copia digital del DLC ‘The Pale Reach’ para Dredge en Steam brindado por Team17. También está disponible para PS4, PS5, Xbox One, Series X|S y Nintendo Switch.