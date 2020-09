Estas cinco películas entrenarán tus habilidades en Among Us

Para el ojo normal, las películas de misterio y terror de ciencia ficción ofrecen entretenimiento y un poco de distracción para la vida cotidiana. Pero para el jugador experimentado de Among Us, estos filmes son un manual de entrenamiento para engañar, emboscar y buscar entre las mentiras a los que se ocultan tras una máscara de humanidad.

Esta selección de películas agudizará tus sentidos y te ayudarán a encontrar el momento clave para realizar tu sabotaje o mandar por la esclusa de aire a esos molestos impostores. Así que siéntate, descarga el juego, coge tu tazón de crispetas y recuerda: todos son enemigos y no confíes en nadie.

The Thing

Comenzando por una de las películas que inspiró a este juego, The Thing de John Carpenter es la perfecta demostración del horror, por mostrar el momento más terrorífico cuando menos se le espera. Durante una expedición en la Antártida, un grupo de investigadores tiene un inesperado encuentro con un perro que aparenta ser mucho más.

Una criatura extraterrestre que puede imitar a la perfección las facciones y comportamientos de las personas lo hace el profesor ideal para aprender a mezclarse entre los inferiores homo sapiens y acabar con su miserable existencia en el momento indicado.

Alien: El Octavo Pasajero

La icónica película de Ridley Scott también tiene un poco de culpa en la creación de este popular juego. Luego de recibir un llamado de auxilio, la tripulación de una nave responde a la ayuda y en su investigación en la misteriosa estructura espacial, una forma de vida no identificada los está esperando.

De quién más se podría aprender el arte de escabullirse por las ventilas de aire de una nave espacial, sino de la monstruosa abominación que nos enseñó que en el espacio nadie nos oirá gritar… pero en el chat de los fallecidos sí. El Xenomorfo enseña paciencia y cómo convertir una situación de pánico en una ventaja potencial para acorralar una presa cuando sea la hora de reducir la población.

Knives Out

Una misteriosa muerte de un patriarca, resulta ser una intrincada y divertida serie de sucesos y complots dentro de una misma familia, y depende de un hábil detective resolver esta telaraña de intriga.

El hecho de ser siempre un tripulante en Among Us no lo hace siempre una maldición. Esta deliciosa película de misterio nos muestra técnicas avanzadas para comprobar coartadas y leer las mentiras de quienes aseguran estar diciendo la verdad. Además de hacer más elocuente la manera de detectar el engaño. Aunque no garantizamos que los conspiradores sean mucho más versados en el delicado arte de la palabra. De ser así, disfruten la vista desde el vacío.

The Usual Suspects

Bajo el testimonio de un inusual sobreviviente, una compleja historia de suspenso y venganza se trama bajo los hilos de una misteriosa mente maestra criminal, del que ninguno de los involucrados ha visto su rostro, pero se han cruzado en alguna parte de sus vidas con él.

Por cómo se cuente un testimonio podría significar la vida y la muerte en Among Us. Esta película de Bryan Singer ofrece un buen ejemplo de cómo cautivar y desviar para salvar el propio pellejo en una tripulación donde la confianza es una vacía ilusión.

Identity

Durante un aguacero torrencial, diez extraños se reúnen en un motel al lado de la carretera. Eventualmente, uno por uno comienzan a morir sin explicación alguna. Sin embargo, todos coinciden en una sola cosa: todos comparten la misma fecha de cumpleaños. Un súbito giro argumental hace de esta película una selección única en el género del misterio.

En Among Us siempre hay que tener una personalidad cambiante, para que los jugadores con los que se juega habitualmente no puedan leer al oponente. Esta película muestra un poco el manejo de la múltiple personalidad y cómo puede usarse como beneficio para ganar la partida.

¿Tienen alguna otra película que les enseñe a sobrevivir en Among Us?