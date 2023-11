Extrabajador afirma que Nintendo puede ser el cielo o el infierno para un programador

Koichi Miura es un artista que ha trabajado en la industria de los videojuegos desde 1999. Gracias a su enorme experiencia y maestría en el desarrollo de videojuegos, esto le ha permitido trabajar en proyectos como Ridge Race V, R: Racing Evolution y Time Crisis 5. Así mismo ha estado en importantes empresas y compañías del sector como Bandai Namco y Square Enix.

Dentro de sus participaciones más destacadas se encuentran Kingdom Hearts HD 11.8 y Kingdom Hearts 3, y por supuesto, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Este último fue nominado múltiples veces en TGA 2023, también participó como el artista responsable del paisaje en el mundo abierto. Según comentó Miura en su cuenta de X, se vio forzado a retirarse de la empresa nipona porque sintió que solo podía ser remplazado por superdotados del desarrollo de videojuegos.

Aclaró que Nintendo en una gran compañía que recomendaría como trabajador a otros colegas. Sin embargo, aclaró que la experiencia depende según las capacidades de cada trabajador. Según sus palabras: «Nintendo puede ser el cielo para genios del desarrollo de videojuegos o puede ser una pesadilla para un desarrollador promedio». Ante esto, el artista reiteró que Nintendo es una excelente compañía, pero que sus objetivos allí ya habían acabado.

Puntos a favor y en contra para Nintendo como trabajador

También mencionó que la empresa está llena de buenos profesionales y que nunca dejó de estar sorprendido de todos los grandes productos que produjo. Debido a que como trabajador, reconocer la fuerza laboral y la cantidad de recursos de Nintendo, el balance de juegos hechos y que tenían gran éxito era abrumador.

Adicionalmente Miura reveló su sueldo a lo largo de los años que ha trabajado en la industria. Esto con el fin de ayudar a otros desarrolladores que aspiran llegar a Nintendo en algún momento. También, consideró que revelar esta información es importante para dar una idea de cuanto deberían cobrar los artistas que trabajan en la industria y que hasta ahora están empezando.

