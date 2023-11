En una presentación de 20 minutos emitida el 14 de noviembre de 2023, Nintendo nos mostró algunos de los juegos indies o independientes que llegarán muy pronto a la consola Switch mediante su ya tradicional ‘Indie World’.

Si quieren ver la presentación completa, pueden encontrarla a continuación. Si prefieren ver uno por uno los tráileres o avances presentados y la fecha de lanzamiento de cada título, sigan leyendo.

Todos los juegos del Nintendo Indie World (14 de noviembre de 2023)

Shantae Advance: Risky’s Revolution

La versión para Game Boy Advance de Shantae fue completada 20 años después y llegará en 2024. Incluirá un modo multijugador para cuatro personas.

Core Keeper

Este juego que ya es un éxito en PC llegará a Nintendo Switch en el tercer trimestre de 2023.

On Your Tail

Esta aventura investigativa ‘furry’ desarrollada en Italia saldrá en Switch en 2024.

Howl

Este juego de estrategia saldrá el 14 de noviembre de 2023. Tendrá una demo disponible.

The Star Named Eos

Esta aventura narrativa llena de acertijos llegará el segundo trimestre de 2024.

Backpack Hero

Este juego saldrá hoy 14 de noviembre de 2023.

Blade Chimera

Un juego de acción que saldrá el segundo trimestre de 2024.

A Highland Song

El nuevo juego de los creadores de Heaven’s Vault, 80 Days y Overboard saldrá el 5 de diciembre de 2023.

Moonstone Island

Esta combinación de género que incluye simulador de comunidad, cartas, roguelike, rol y más saldrá el segundo trimestre de 2024.

Death Trick: Double Blind

Este juego de investigación circense mostrado en la presentación de juegos Nintendo Indie World del 14 de noviembre llegará a Switch en 2024. Ya hay una demo disponible en la eshop.

Outer Wilds: Archaeologist Edition

Este excelente juego finalmente llegará a Switch el 7 de diciembre de 2023. Incluirá el DLC.

Otros juegos independientes que llegarán próximamente a Nintendo Switch son: Planet of Lana, Enjoy The Diner, Heavenly Bodies, The Gecko Gods, Passpartout 2: The Lost Artist, Urban Myth Dissolution Center y Braid Anniversary Edition.

Fuente: canal oficial de Nintendo of America en YouTube