Los juegos de pelea que tuvimos en las curiosas consolas NeoGeo Pocket y NeoGeo Pocket Color están disfrutando de un segundo aire. Títulos como SNK Gals’ Fighters y The Last Blade: Beyond the Destiny han aparecido recientemente en la consola Nintendo Switch y se les acaba de unir el no menos divertido Fatal Fury First Contact.

Igual que los otros juegos mencionados, Fatal Fury First Contact es una versión emulada y totalmente fiel del juego original. También, igual que los demás, es una versión ‘menor’ de un juego de arcade. En este caso, se trata del clásico Final Bout: Fatal Fury 2.

Este título fue lanzado originalmente en 1999 y su elenco cuenta con personajes muy queridos de la franquicia: Terry Bogard, Andy Bogard, Joe Higashi, Mai Shiranui, Kim Kaphwan, Ryuji Yamazaki, Rick Strowd, Li Xiangfei, Billy Kane, Wolfgang Krauser y Geese Howard. A ellos se les une Alfred, del juego exclusivo para PlayStation Fatal Fury: Dominated Mind. También se puede jugar en modo Vs. con el extraño Lao.

Si están interesados, pueden encontrar Fatal Fury First Contact en la eShop de Nintendo Switch. Tiene un costo de $7.99 dólares (aproximadamente $28.000 pesos colombianos). Este es un juego imprescindible para fanáticos de SNK y muy pronto encontrarán nuestra reseña aquí en GamerFocus.

Fuente: comunicado oficial de SNK