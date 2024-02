[Rumor] Filtran información sobre una nueva consola portátil de PlayStation

Antes de la llegada de la consola Nintendo Switch, el mercado de las portátiles se encontraba moribundo. Sin embargo, el éxito del hardware de Nintendo ha llevado a otras compañías como Valve a lanzar sus propios dispositivos portátiles. Seguido del lanzamiento de la Steam Deck, varios fabricantes de ‘hardware’ para PC —como Asus, Lenovo y MSI— han empezado a lanzar sus propios dispositivos portátiles para reproducir videojuegos —ya sean desde el cliente de Steam o desde la aplicación de Xbox para Windows—.

PlayStation planea lanzar en un futuro la consola portátil sucesora de la PlayStation Vita

Ahora, el canal en YouTube Moore’s Law is Dead ha revelado en uno de sus últimos vídeos que una nueva consola portátil de PlayStation con procesador AMD se encuentra en fase temprana de desarrollo y al parecer será compatible con videojuegos tanto de PlayStation 4 como de PlayStation 5. Según reporta Moore’s Law is Dead, la sucesora de PlayStation Vita contará con una APU personalizada de AMD y se encuentra actualmente en la fase de diseño de alto nivel, lo que significa que faltan al menos dos años para su lanzamiento, si es que recibe luz verde por parte de Sony.

Por el momento, se desconocen otras especificaciones técnicas de la nueva consola portátil de PlayStation. Sin embargo, Moore’s Law is Dead se ha arriesgado ha especular con ellas. De esta forma el Youtuber cree que la nueva consola portátil de PlayStation podría contar con 18 CUs para mantener la compatibilidad con todos los títulos de PlayStation 4. Además, ha comentado que para que la consola también sea compatible con los títulos de PlayStation 5 los desarrolladores tendrían que parchearlos. Adicionalmente, él cree que la GPU de la sucesora de la PlayStation Vita funcionará a 1,8 GHz o menos, debido a las velocidades de reloj variables de PlayStation 5.

¿Cuándo podría ser lanzada la nueva consola portátil de PlayStation?

Imagen de referencia hecha por fanáticos.

Ya sabemos que la nueva consola portátil de PlayStation se encuentra en etapas tempranas de su desarrollo. Pero entonces de dar luz verde Sony cuándo podría ser lanzada esta supuesta sucesora de la PlayStation Vita. La respuesta, puede que quizás los decepciones. Ya que, según Moore’s Law is Dead, existe la posibilidad de que este dispositivo no vea la luz en los próximos dos años. Esto debido a que la consola formará parte de la familia PlayStation 6, lanzándose como una alternativa portátil destinada al mercado japonés.

Por el momento, todo esto son rumores y especulaciones. Sin embargo, el mercado actualmente está recibiendo un gran número de dispositivos portátiles y esto no pasará desapercibido por los ojos de Sony. Ya que, muchos de sus fanáticos crecieron con PSP y PS Vita. No obstante, hay que esperar a ver cómo evolucionan las ventas de PlayStation Portal, que si bien no es una consola portátil seguramente serán un punto a tomar en cuenta a la hora de decidir si regresan a o no al mercado en el que alguna vez compitieron con Nintendo.

Vía: Wccftech