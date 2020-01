By

Fire Emblem: Three Houses fue prácticamente el juego de Nintendo más destacado durante 2019 y no precisamente por falta de competencia, pero su adición a Super Smash Bros. Ultimate con Byleth como el quinto luchador/luchadora descargable, el escenario del Monasterio Garreg Mach y sus respectivos temas musicales, no es lo único nuevo en la materia.

La última parte del ‘Pase de Expansión’ para Fire Emblem: Three Houses fue también revelada por Nintendo y llevará por nombre ‘Cindered Shadows’, disponible únicamente para propietarios del mismo (por $24.99 US) desde el próximo 13 de febrero. Gracias a éste exploraremos el mundo secreto que existe bajo el Monasterio Garreg Mach y que se conoce entre leyendas como «el Abismo».

Hapi

Yuri

Balthus

Constance

No solo eso, sino que dicho lugar alberga algo así como una cuarta casa: Ashen Wolves. Además de nuevos personajes reclutables como Hapi, Yuri, Balthus y Constance.

El primer avance sugiere la introducción de nuevas clases, habilidades y armas, así como las tradicionales nuevas misiones, parálogos y ataques conjuntos. Dada la naturaleza dividida de Three Houses en su línea de tiempo, se desconoce a ciencia cierta cómo se integre esta porción del ‘Pase de Expansión’ con el juego base. Si nos podemos fiar de algo, el tráiler muestra diseños para los personajes de las tres primeras casas con apariencias previas al salto temporal.

Fire Emblem: Three Houses está disponible para Nintendo Switch.

Fuente: Nintendo YouTube