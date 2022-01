Forspoken – Lanzamiento, jugabilidad, historia, requisitos para PC y más

Originalmente presentado como “Project Athia” en The Future of Gaming, Forspoken es el próximo proyecto de Luminous Productions. Fundado en 2018, este estudio está principalmente compuesto por desarrolladores de Final Fantasy XV. Por medio de este título, Luminous Productions pretende demostrar el talento que alberga. Y para hacer de Forspoken una experiencia única, el estudio sacará el jugo a PlayStation 5 (PS5). Lo que han mostrado ha bastado para hacer de Forspoken uno de nuestros juegos más esperados de 2022.

En este artículo encontrarán lo que se ha revelado sobre el juego. Esto va desde la fecha de lanzamiento de Forspoken y su jugabilidad hasta su historia y los requisitos para jugar en PC.

¿Cuándo será la fecha de lanzamiento de Forspoken?

La fecha de lanzamiento de Forspoken será el 24 de mayo de 2022.

¿A qué plataformas llegará?

Forspoken llegará a PlayStation 5 (PS5) y PC (vía Steam, Epic Games Store y Windows Store).

¿Ya puede reservarse?

Sí, Forspoken ya puede reservarse en ambas plataformas. Los interesados pueden elegir entre la edición estándar y digital deluxe. Sin importar cuál se reserve, conseguirán varios objetos para el juego. Mientras que los usuarios de PS5 recibirán la Capa Sin Límites, el Collar Combo Símbolo, las Uñas Gatillo Fácil y el Kit de Construcción para Principiantes; los de PC conseguirán la Capa de Élite, el Collar Combo Spectra y las Uñas Overclock.

Los que reserven la edición digital deluxe recibirán una plétora de contenidos especiales. Estos incluyen un minilibro de arte, una minibanda sonora, el kit de recursos excepcionales, el DLC precuela Forspoken: In Tanta We Trust y acceso anticipado a este último.

¿De qué tratará la historia de Forspoken?

La historia de Forspoken pondrá a los jugadores en los zapatos de Frey Holland, una joven de Nueva York que ha tenido una vida difícil. Según los guionistas Allison Ryner y Todd Stashwick, el juego comenzará con Frey a punto de ir a prisión. Ella Balinska, la actriz que interpreta a la protagonista, la describió de la siguiente forma tras la revelación del título:

“Frey es un personaje que se siente real. Es una chica que ha perdido su camino en el sentido figurado y literal. Inmediatamente establecí una conexión con ella y siento que muchas personas alrededor del mundo también lo harán cuando se embarquen en esta aventura”. Ella Balinska

En Tokyo Game Show 2021, el productor creativo Raio Mitsuno describió a Frey como una chica lista, pero inmadura. A causa de sus difíciles experiencias, no cree en las personas que la rodean y emplea el sarcasmo como una tapadera para sus inseguridades. Aun así, Mitsuno insistió que su corazón está en el lugar correcto y solo ansía escapar de su vida en Nueva York. Su viaje a Athia será la experiencia que necesita para crecer y encontrar su lugar en el mundo.

En lo que respecta a jugabilidad, los combates de Forspoken serán en tiempo real y sacarán provecho al ‘hardware’ de PlayStation (PS5). Más allá de la jugabilidad, la historia de Forspoken estará a la altura.

Antes de sufrir su condena, Frey es transportada al mundo fantástico de Athia. Tan bello como peligroso, Athia solía ser un continente pacífico. No obstante, se encuentra al borde del colapso por culpa de una fuerza perversa conocida como The Break. Esta transforma todo lo que toca en una versión retorcida de sí misma. Por fortuna, Frey no se ve afectada. Esto la convierte en la única capaz de salvar Athia. Sin embargo, las Tantas —las tiránicas gobernantes de Athia, cada una representante de una virtud y poseedora de una fortaleza única— se interpondrán en el camino de la protagonista. Ellas serán las principales jefes del juego. Por el momento se han revelado a dos: Tanta Sila, una cruel líder militar, y Tanta Prav, una verdugo insensible con un sentido de la justicia distorsionado. Pueden conocer más aquí.

Por fortuna, Frey no estará sola en este viaje. Un brazalete parlante, apropiadamente nombrado Cuff, la acompañará y guiará a lo largo de su cruzada. En Tokyo Game Show 2021, Raio Mitsuno mencionó que la relación entre Frey y Cuff será uno de los enfoques de la trama.

La historia de Forspoken es escrita por Amy Hennig, Gary Whitta, Allison Rymer y Todd Stashwick. Mientras que Hennig es conocida por su trabajo como directora creativa y guionista de la trilogía original de Uncharted, Whitta fue una de las guionistas de Rogue One: una historia de Star Wars (2018). Rymer es conocida por Chasing Life (2014-2015).

¿Cómo será la jugabilidad de Forspoken?

Según Takeshi Aramaki, director del juego, la jugabilidad de Forspoken se enfocará en la movilidad. Similar a la Carrera Ninja de Metal Gear Rising: Revengeance, los jugadores podrán mantener presionado un botón para entrar en el modo Flow. Este consumirá aguante, que se recargará de forma automática, pero permitirá que Frey se desplace velozmente a lo largo de los escenarios de Athia. Por supuesto, velocidad y fluidez no serán las únicas habilidades a la mano de Frey. La protagonista también tendrá acceso a un amplio arsenal de hechizos. Estos van desde ataques a distancia y corto alcance en la forma de armas hasta trampas. Estas habilidades podrán mejorarse y personalizarse a través de capas, collares y colores para uñas.

En lo que respecta al mundo abierto, Athia estará dividido en 4 regiones y tendrá una ciudad principal llamada Cipal. Si bien esta última y otras áreas no se verán afectadas por The Break, la mayoría del continente estará plagado por humanos y demás criaturas afectadas por la corrupción. Sin embargo, este mundo abierto también albergará muchas actividades secundarias y secretos. Frey también podrá recolectar materiales para construir objetos.

¿Cómo sacará provecho Forspoken al DualSense, el mando de PS5?

Forspoken será una exclusiva de la consola PlayStation 5 (PS5) y PC, pero todavía se desconocen sus requisitos. La fecha de lanzamiento de Forspoken en ambas plataformas será el 24 de mayo de 2022.

En una entrevista con Ungeek, Takeshi Aramaki dijo que Forspoken sacará provecho a la retroalimentación háptica. Esto se verá reflejado al emplear los diferentes hechizos.

¿Qué opciones gráficas habrá?

En la misma entrevista con Ungeek, Raio Mitsuno reveló que los jugadores podrán escoger tres modos: Gráficas, que permitirá que corra a 4K y 30fps; Desempeño, que reducirá la resolución a 1440p a cambio de que corra a 60 fps; y un tercer modo que activará el ‘ray-tracing’.

¿Cuáles son los requisitos para jugar Forspoken en PC?

Por el momento, Square Enix no ha revelado los requisitos para jugar Forspoken en PC.

¡Este artículo será actualizado a medida que se revele más información!