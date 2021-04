Como ya saben, Genshin Impact será actualizado muy pronto a su versión 1.5, llamada ‘A la luz de la jadeíta‘, y con ella llegara un nuevo personaje llamado Yanfei. Esto es todo lo que sabemos sobre ella gracias a su nuevo tráiler (al cual le pueden activar los subtítulos en español)

¿Quién es Yanfei en Genshin Impact?

Yanfei es una abogada o, como ella misma se denomina, una ‘experta legal’ que habita en el puerto comercial Liyue. Cree fervientemente que el mundo sería un mejor lugar si todos se apegan a la ley y eso le ha hecho merecedora del apodo «la ley caminante». Nada de eso no impide que de vez en cuando use su Vision (poder) tipo Pyro para enfrentar en mal. No todo se puede lograr en la corte.

Ella carga a todos lados su libro de leyes de Liyue. Es aficionada a la lectura, su comida favorita es el tofu y su frase favorita es:

«Si no deseas ser atado por las leyes, primero tienes que comprenderlas».

¿Cuáles son los talentos y ataques de Yanfei en Genshin Impact?

Su ataque normal se llama ‘Sello de aprobación’. Dispara bolas de fuergo que causan hasta tres golpes de elemento Pyro. Golpear a un enemigo con este ataque le concede a Yanfei un ‘Sello escarlata’ y puede tener hasta tres a la vez. Cada sello reduce su consumo de resistencia.

El ataque cargado consume resistencia y, después de un tiempo, todos los sellos escarlata de Yanfei para hacer un ataque de área de elemento Pyro frente a ella.

Su habilidad elemental es ‘Edicto Firmado’, con el que invoca llamas de fuego que hacen un ataque de área de elemento Pyro. Si golpea un enemigo, obtendrá hasta tres Sellos escarlatas.

La ráfaga elemental de Yanfei se llama ‘Trato hecho’. Además de ser un poderoso ataque de área de elemento Pyro que le otorga Sellos escarlatas, le da el estado Brillante. De esta forma, puede obtener Sellos escarlatas automáticamente y hacer más daño con su ataque cargado.

¿Cuándo podremos jugar con Yanfei?

Yanfei debutará como personaje de 4 estrellas en la fecha 28 de abril de 2021, junto a la versión 1.5 de Genshin Impact.

Fuente: sitio web oficial de Genshin Impact