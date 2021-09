¡El Fimbulwinter está aquí! Finalmente pudimos ver en acción la esperada secuela de uno de los juegos más populares de PS4. En la pasada aventura, el destino puso al ‘Fantasma de Esparta’ en el camino de dioses como Baldur, Freya, Modi y Magni. Gracias al reciente tráiler y nuevos detalles revelados supimos que, además de Thor, God of War: Ragnarok introducirá a Durlin y mostrará por primera ver a Tyr y Angrboda.

Todos los conocedores de la mitología nórdica sonrieron al ver la revelación de esta mujer al final del tráiler. Su presencia significa que van a ocurrir grandes cosas en este juego.

A continuación vamos a explicar quiénes son estos nuevos personajes:

Durlin

Este personaje, que aparece durante breves instantes en el tráiler y parece ser un mercader, es probablemente el Durinn de la mitología nórdica. De acuerdo a los poemas, fue el segundo de los enanos en ser creado.

Los enanos fueron creados por los dioses usando los huesos del gigante Ymir o Augelmir, el primer ser en existir (ahora conocen el origen de ese nombre de Shingeki no Kyojin). Con la ayuda de su hermano mayor Modsognir, Durinn dio forma a los demás enanos para que los dioses les dieran vida.

Es en honor a esta figura mitológica que J.R.R. Tolkien llamó Durin a uno de sus personajes: el más grande de los reyes enanos y fundador de Khazad-dûm, mejor conocida como Moria.

Sabemos muy poco sobre cómo será Durlin en God of War: Ragnarok. Los rollos de papel que carga apuntan a que nos dará información clave en la búsqueda de Tyr. Tampoco sabemos a qué se debe que esté acompañado por ese pequeño pulpo que nos parece adorable.

Thor

El dios nórdico de los rayos, truenos, tormentas, árboles y la fuerza no necesita presentación. Él es una de las figuras mitológicas más populares del mundo y su representación en las películas de Marvel Studios lo ha cimentado como un ícono de la cultura popular.

Aunque la visión que tenemos de Thor hoy en día es la de un guerrero heróico, algunos intérpretes de las baladas y poemas de las ‘Eddas’ concluyen que su ansiedad por la batalla, rabia incontrolable y testarudez también lo hacían bastante violento y manipulable, algo que Loki aprovechó en varias ocasiones.

Thor será el villano principal de God of War: Ragnarok. Desconocemos si se enfrentará a Kratos siguiendo las órdenes de Odín —que sigue buscando la forma de impedir que las profecías se hagan realidad— o se trata de una venganza personal por el asesinato de sus hijos. Esto último es bastante probable, pues los mitos lo describen como un ser bastante vengativo. Es famosa la historia en la que se hizo pasar por Freya para acercarse a Thrym, rey de los Jotunn (gigantes de hielo), para matarlo en venganza por el robo de su martillo.

La apariencia de Thor en este juego ha despertado una pequeña y ridícula controversia, pues lo muestra más gordo de lo que estamos acostumbrado a verlo. Sin embargo, esta encaja bien con las descripciones que tenemos de los vikingos tras su llegada a Inglaterra: personas de baja estatura y muy fanáticos de la comida y bebida. Además su corpulencia encaja con la necesidad de tener grasa en sus cuerpos para soportar los fríos inviernos nórdicos. Los mitos solo describen su cabello y barba de color rojo, no hablan de su figura.

Tyr

Esta es una figura muy interesante en los mitos nórdicos. Es mencionado muy pocas veces en las ‘Eddas’, pero cuando aparece se le da una posición similar a la de Thor. Dependiendo de los textos, es hijo de Odin o del Jotunn Hymir.

No es tan claro si en verdad era el dios de la guerra para los vikingos, pues es considerado así principalmente porque los romanos lo vincularon a su dios Marte. Algunos textos se refieren a él como un “dios que batalla”, pero su propósito no es claro. Su aparición más famosa en los mitos es la historia en la que parte con Thor a buscar el caldero de su padre, en el que pueden crear mucha cerveza para todos los dioses. También es conocido por la falta de una mano, la cual fue arrancada por el lobo Fenrir.

Es altamente probable que veamos este evento en el desarrollo del juego.

El propósito de Kratos y Atreus en God of War: Ragnarok es encontrar a Tyr, que puede ayudar al joven dios a descubrir su propósito en las profecías. A pesar de también ser un dios de la guerra, Tyr es descrito de forma completamente opuesta a Kratos. Es un dios honorable y pacifista por naturaleza, que solo luchaba para lograr la paz. Viajó por Midgar y los diferentes mundos buscando conocimiento. Eventualmente, Odín comenzó a sospechar y temer a su propio hijo, por lo que lo aprisionó y puso a correr rumores de su muerte.

La presencia de Tyr en God of War: Ragnarok contradice una de las principales teorías de los fanáticos, que creían que él y Kratos eran la misma persona. Según ellos, todas las hazañas de Tyr serían realizadas por Kratos en el futuro, aprovechando que en este mundo el tiempo no sigue necesariamente una línea recta.

Angrboda

Aquí viene lo bueno. Esta Jotunn es nada más y nada menos que la amante del dios Loki, madre de Hela y de monstruos como Fenrir y Jormungandr. Para seguir hablando de ella tenemos que hacer algunos ‘spoilers’ de God of War (2018). Avisados quedan.

Al final del título anterior nos enteramos que Atreus es el mismo Loki, dios del caos y la malicia. Él no es hijo de Odín, sino descendiente de los Jotunn: el Jotunn Farbauti y la diosa Laufey en los mitos, el dios Kratos y la Jotunn Faye en los juegos. Eso significa que Angrboda, que en el tráiler vemos ofrecer “algunas respuestas” a Atreus, probablemente será su interés romántico.

Sin embargo, ella no es la esposa de Loki en los mitos. Ese papel le corresponde a la misteriosa diosa Sigyn. En los poemas, Angrboda solo es mencionada en relación a su rol como madre de los monstruosos hijos de Loki. También dicen que habita en “un bosque de hierro” en Midgard.

¡Un momento! ¿Cómo puede ella ser la madre de Jormungandr si esa criatura aparece en el juego anterior? Recuerden que el tiempo se mueve de formas extrañas en esta serie. Tiene personajes conscientes de qué les va a ocurrir en el futuro e incluso saben cómo van a morir.

Podemos apostar que el rol de Angrboda en God of War: Ragnarok va a ser más importante que en los mismos mitos. En el juego, ella será una de las pocas Jotunn sobrevivientes.

Además de presentarnos a Durlin, Tyr, Thor y Angrboda, God of War: Ragnarok traerá de regreso a Freya, que busca venganza contra Kratos por la muerte de su hijo Baldur. También vuelve la cabeza de Mimir para ayudarnos con sus conocimientos. No podían faltar los enanos Brok y Sindri, que continuarán con su negocio. Kratos y Atreus serán otra vez los protagonistas y no descartamos ver más figuras de la mitología nórdica, incluyendo al mismo Odín.