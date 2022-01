God of War Ragnarök – Lanzamiento, jugabilidad, historia y mucho más

Incluso antes de ser revelado dentro del marco de PlayStation Showcase 2021, God of War Ragnarök era uno de los juegos más esperados por los usuarios de las consolas de Sony. Después de la lluvia de elogios que recibió el título de 2018, no dudamos en nombrar su secuela como uno de nuestros juegos más esperados de 2022. Entendiblemente, los fanáticos esperan una entrega que amplíe tanto las mecánicas como la mitología de la serie.

Aquí encontrarán lo que se ha revelado sobre el juego. Esto va desde la fecha de lanzamiento de God of War Ragnarök y sus novedades en materia de jugabilidad hasta su historia.

¿Cuándo será la fecha de lanzamiento de God of War Ragnarök?

El lanzamiento de God of War Ragnarök será en algún momento de 2022. Aunque la fecha puntual no ha sido revelada, una filtración sugiere que podría salir el 30 de septiembre.

¿A qué plataformas llegará?

God of War Ragnarök llegará a PlayStation 4 (PS4) y PlayStation 5 (PS5).

¿Ya puede reservarse?

No, God of War Ragnarök aún no puede reservarse.

¿De qué tratará la historia de God of War Ragnarök?

¡Alerta de ‘spoilers’! ¡De no haber jugado God of War (2018) hasta el final, recomendamos no seguir leyendo!

Al final de God of War (2018), Kratos y Atreus descubren al llegar a Jötunheim que toda su aventura fue predicha por una profecía de los Gigantes. Para su sorpresa, esta dicta que la muerte de Baldur a manos de Kratos marca el inicio del Fimbulwinter: un invierno de 3 años que precede el Ragnarök. Como si el fin de los Nueve Reinos no fuera suficiente, la profecía también revela que el verdadero nombre de Atreus es Loki. Sí, el dios del engaño nórdico.

La historia de God of War Ragnarök comenzará un par de años después. El Fimbulwinter pronto terminará y Atreus está desesperado por encontrar respuestas sobre su identidad como Loki. Sin embargo, Kratos se interpone en un esfuerzo de evitar que la curiosidad de su hijo inicie una guerra con el panteón nórdico. No quiere que cometa los mismos errores que él. Este conflicto entre padre e hijo será el enfoque de la historia de God of War Ragnarök.

En lo que respecta a antagonistas, el tráiler de revelación muestra a un par: Freya y Thor. Ambos perseguirán a Kratos y Atreus con el fin de vengarse. En búsqueda de aliados, padre e hijo viajarán a través de los Nueve Reinos para pedir ayuda al dios de la guerra nórdico: Tyr. Para saber más sobre estos personajes y otros, recomendamos seguir este enlace.

En una entrevista con Kaptain Kuba, Cory Barlog —productor de la secuela— reveló que God of War Ragnarök será la última entrega de la serie ambientada en la mitología nórdica. Según Balrog, esta decisión fue tomada con el fin de contar una historia comprensible y concisa.

“La complejidad [de la relación entre Kratos y Atreus] puede expandirse, como ondas en un estanque. Podríamos convertirlo en un océano y hacer que esas ondas continúen avanzando. No obstante, ¿es eso necesario o beneficioso para la historia? ¿O simplemente la estamos extendiendo demasiado? Cuando las ondas llegan muy lejos, es difícil no preguntar si se perdió la trama”. Cory Barlog, productor de God of War Ragnarök

¿Cómo será la jugabilidad de God of War Ragnarök?

En materia de jugabilidad, God of War Ragnarök será muy parecido a su predecesor. Por supuesto, eso no quiere decir que no vaya a haber novedades. Tras la revelación de la secuela, Grace Orlady dio a conocer que el equipo está trabajando para pulir y ampliar el sistema de combate. No ofreció detalles puntuales, pero informó que habrá más oportunidades para que los jugadores se expresen a su manera. Esto puede apreciarse en el tráiler de revelación, a través del cual Sony mostró que los escudos y las Espadas del Caos tendrán aplicaciones más variadas. Sin embargo, la idea es que el combate se sienta familiar al de la pasada entrega.

Orlady también mencionó que los enemigos en God of War Ragnarök serán más agresivos y variados. El tráiler de revelación deja ver un par: el Acosador (Stalker) y el Dreki.

“Con un expandido elenco de adversarios, esperamos hacer que cada combate sea memorable. ¡Esto va desde la pelea más pequeña hasta los combates de jefe más espectaculares!”. Grace Orlady, ‘community manager’ en Santa Monica Studio

Aunque esto no influirá necesariamente en los combates, Orlady dio a conocer que God of War Ragnarök permitirá visitar los Nueve Reinos. Estos incluyen un trío de locaciones que no pueden visitarse en el primer juego: Vanaheim, Svartalfheim y Asgard. Por supuesto, Kratos y Atreus todavía visitarán los seis reinos restantes a lo largo de God of War Ragnarök.

¿Cómo sacará provecho God of War Ragnarök al DualSense, el mando de PS5?

Por el momento se desconoce cómo sacará provecho God of War Ragnarök al DualSense.

¿Qué opciones gráficas ofrecerá God of War Ragnarök en PS5?

Por ahora se desconoce qué opciones gráficas ofrecerá el título en PS5. No obstante, lo más probable es que tenga un modo que priorice las gráficas y otro que priorice el desempeño.

