Goddess of Victory: Nikke tendrá una colaboración con Re:ZERO

El popular juego ‘gacha’ coreano lleno de «chicas anime sexis» tendrá un nuevo ‘crossover’ muy pronto. El estudio Shift Up y la distribuidora Level Infinite anunciaron una nueva colaboración entre Goddess of Victory: Nikke y una franquicia no revelada, pero todo indica que se trata de Re:ZERO -Starting Life in Another World-.

El crossover fue anunciado con la siguiente imagen, publicada en la cuenta oficial en inglés del juego en Twitter.

El mensaje no dice nada aparte de que la nueva colaboración llegará pronto, pero hay suficientes pistas para saber a qué se refiere. El color del signo de interrogación, el fondo y la forma en que se usa la negrilla definitivamente recuerdan a la obra de Tappei Nagatsuki.

Re:ZERO -Starting Life in Another World- es una serie de novelas ligeras luego adaptadas al ‘manga’ y ‘anime’ que pertenecen al género ‘isekai’. Un joven desempleado llamado Subaru Natsuki es arrastrado a un mundo diferente en el que tiene un extraño pero angustioso poder: si muere, puede devolver el tiempo y hacer la cosas diferentes para evitar ese destino. Usando esta habilidad se convierte en sirviente de Emilia, una chica mitad elfo que se puede convertir en la futura regente de este mundo.

Re:ZERO -Starting Life in Another World- no sería la primera colaboración para Goddess of Victory: Nikke. En el pasado ya ha recibido personajes de Chainsaw Man y Nier: Automata.

Todavía no tenemos más detalles sobre el ‘crossover’ con Re:ZERO, los personajes que tendrá ni la fecha de inicio. Sigan pendientes de GamerFocus porque pronto revelaremos todo esto.