Godzilla: los videojuegos protagonizados por el rey de los monstruos

Con casi 70 años de historia y más de 30 películas a cuestas, el rey de los monstruos se convirtió en uno de los más importantes íconos del cine. Obviamente, también ha hecho presencia en el mundo de los videojuegos, ¡pero la gran sorpresa es que Godzilla ha aparecido en más juegos que en películas!

A continuación vamos a descubrir algunas de las más interesantes aventuras que ha protagonizado Godzilla en decenas de títulos para una gran cantidad de plataformas.

Los primera era de Godzilla en los videojuegos

El primero de los videojuegos del rey de los monstruos llegó en 1983 de manera extraoficial, sin licencia de Toho. Se tituló simplemente Godzilla.

Salió para la computadora casera Commodore 64 y nuestro objetivo era mantener alejada de Japón a una versión algo pixelada del monstruo gigante. Podíamos elegir diferentes armas para lograrlo.

Durante esta época también tuvimos es uno de los juegos más extraños protagonizados por el personaje: Godzilla and the Martians. No les extrañará descubrir que también se trató de un título no licenciado para ZX Spectrum.

Está claramente inspirado en Donkey Kong y no controlamos a Godzilla (o el “amigable dinosaurio”, como lo describe la trama) sino a una figura humanoide que debe evitar a los marcianos para salvar a su amada.

En 1984, Toho le permitió finalmente a Bandai crear el primer juego oficial, Godzilla vs. 3 Major Monsters para la consola MSX.

En este corto título contamos con una sola pantalla en la que tenemos que evitar los ataques de Megalon, Kumonga y finalmente King Ghidorah. Podemos usar el aliento atómico de Godzilla contra ellos.

La misma Toho decidió que el negocio de los videojuegos era rentable y crearon su propio título protagonizado por una versión mucho más adorable de Godzilla.

Nuestro objetivo en Godzilla-Kun es destruir las piedras del escenario para encontrar la salida. También debemos defendernos de los ataques de versiones igualmente adorables de kaiju como Anguirus y Rodan. También tuvo una versión mejorada para Game Boy en 1990.

En 1986, Toho lanzó Monster Fair, un título de disparos con la misma estética en el que controlamos a Mothra. Ese año también tuvimos The Movie Monster Game. En este curioso juego de Epyx para Commodore 64 y Apple II controlamos a un monstruo dentro de una película destruyendo edificios, huyendo de los militares, alimentándonos de vehículos e incluso rescatando monstruos más pequeños.

Aunque el juego tenía la licencia oficial para mostrar a Godzilla, los demás personajes son copias de monstruos conocidos como el hombre masmelo, de Los Cazafantasmas; la mancha voraz; y hasta Megatron, de Transformers.

La era NES

El primer juego de Toho para NES llegó a Occidente y gozó de cierta popularidad gracias a su protagonista y detallados gráficos. Se llamó Godzilla: Monster of Monsters.

Además de Godzilla, podíamos jugar con Mothra y seleccionar niveles en varios planetas para enfrentar monstruos conocidos de su franquicia y otros de películas diferentes como Matango y Dogora.

Su secuela, llamada Godzilla 2: War of the Monsters, no pudo ser más diferente. Es un título de estrategia por turnos en el que controlamos al ejército contra los monstruos.

La era SNES y los extraños años noventa

La llegada de Super Godzilla a Super Nintendo introdujo el personaje a un nuevo género: los juegos de peleas.

El problema era que para llegar a los combates había que superar lentas secciones en las que simplemente teníamos que presionar los botones que nos indicaran.

Su secuela, basada en Godzilla: Battle Legends para Turbo Duo, fue Godzilla: Monster War. Este sí era un juego de peleas “puro” en el que podíamos elegir entre varios kaiju conocidos de la saga.

El resto de los años noventa fueron muy extraños en el mundo de los videojuegos de Godzilla. Tuvo títulos en diversos géneros que llegaron a consolas como Sega Pico, Game Gear y Saturn, pero no fueron bien recibidos ni salieron de Japón. También protagonizó varios CD-ROM en medio de la fiebre multimedia de Windows 95 y tuvo curiosas “experiencias virtuales” para PC y LSD que buscaban promocionar la película americana de 1998.

Su llegada a PlayStation decepcionó a muchos, pues lo hizo mediante un juego de cartas. También tuvo un par de títulos para Game Boy Color basados en la curiosa serie animada americana.

La era de los combates en tres dimensiones

Mientras el mercado americano se llenó de títulos extraños basados en su propia versión del monstruo, los japoneses recibieron la pequeña joya para Sega Dreamcast llamada Godzilla Generations: Maximum Impact.

Como pueden ver, este es un juego de peleas en tres dimensiones en el que los monstruos de las películas de Godzilla pelean mientras destruyen todo a su alrededor.

La franquicia brillaría en este género a partir de ese momento. En 2002, GameCube y Xbox recibieron el divertido Godzilla: Destroy All Monsters Melee.

Por su parte, PlayStation 2 tuvo Godzilla: Save the Earth un par de años después, que también tuvo una versión para Xbox.

Y terminamos la tetralogía con Godzilla: Unleashed, que salió en 2007 para PS2. Este juego también tuvo una versión para Nintendo Wii que aprovechaba los controles de movimiento y contaba con seis personajes más que la de PlayStation 2, para un total de 26.

Durante esta época también tuvimos el divertido Godzilla: Domination para Game Boy Advance, que imitó el estilo de los combates del arcade King of the Monsters (SNK) con gráficos caricaturizados en 2D.

Muchos años después, en 2015, tuvimos una secuela espiritual de estos juegos en el llamativo Godzilla (también conocido como Godzilla VS) para PS3 y PS4.

Esta sería la última vez que veríamos un juego de la franquicia para consolas caseras.

La era de los juegos móviles de Godzilla

A partir de 2009 comenzaron a salir una gran cantidad de juegos de Godzilla para dispositivos móviles iOS y Android. La mayoría de ellos ya desaparecieron de sus plataformas.

Tuvimos títulos como Godzilla: Monster Mayhem, el juego de puzles Godzilla: Smash3 y el ‘gacha’ Kaiju Collection, de los que no queda ni rastro. Tampoco podemos encontrar Godzilla: Strike Zone, un juego de disparos en primera persona basado en la película de 2014.

Afortunadamente, hay una experiencia que todavía está disponible para dispositivos móviles iOS y Android, el juego Godzilla: Defense Force. Este mezcla elementos de ‘Tower Defense’ con el uso de cartas para defender bases que sufren el ataque de los kaiju.

Pero la historia no acaba ahí. ToHo Games anunció tres nuevos juegos móviles de Godzilla que llegarán a lo largo del 2021. En abril tendremos Godzilla Destruction, en el que controlaremos al rey de los monstruos dejando caos en nuestro paso. En mayo podremos jugar Godzilla Battle Line, en el que participaremos en combates estratégicos de tres minutos usando varios kaiju. Por último, en junio llegará Godzilla Run, en el que podremos ‘criar’ un kaiju y ponerlo a competir contra otros.

Los tres juegos serán gratuitos y estarán disponibles internacionalmente.

Además de estos videojuegos, Godzilla ha tenido apariciones especiales en muchos otros. Hemos visto al rey de los monstruos en títulos como Circus Caper para NES, Battle Soccer para SNES, City Shrouded in Shadow para PS4 y recientemente en Fall Guys: Ultimate Knockout.