Google revela los diez videojuegos más buscados de 2023

Llegamos al final del año y en este punto faltando pocos días para que se acabe empezamos a ver diversos listados que lo resumen. Uno de estos pertenece a Google quién reveló los diez videojuegos más buscados de 2023. La gran sorpresa radica en que el primer lugar no se trata de los grandes nombres como The Legend of Zelda.

Por otro lado, la lista tiene grandes sorpresas como juegos regionales que fueron todo un éxito en países asiáticos. También podemos recalcar algunas sorpresas que no se vieron traducidas en los TGA y otros juegos que pasaron sin pena ni gloria. Como sabemos, el auge de los juegos para móviles es una realidad y esta lista también nos demuestra ese hecho.

Los diez juegos más buscados en Google en el 2023

Hogwarts Legacy

The Last of Us

Connections

Battlegrounds Mobile India

Starfield

Baldur’s Gate 3

Suika Game

Diablo IV

Atomic Heart

Sons of the Forest

Para sorpresa de muchos, Hogwarts Legacy fue el juego más buscado de 2023, recordemos que fue el primer gran título en debutar y todos los fans de la saga lo probaron sin dudarlo. Más allá de que su impacto se fue reduciendo a lo largo del año con otros lanzamientos. Este título atrajo a miles de fans de Harry Potter por su impresionante jugabilidad y la construcción minuciosa del mundo de JK Rowling.

The Last of Us reventó en las búsquedas gracias a la serie de HBO Max que fue todo un éxito.

Por otro lado, las sorpresas son Battlegrounds Mobile India, Suika Game y Connections. Estos juegos parecen estar más relacionados a ciertos países como India, Japón y en el caso de Connections con un programa del New York Times. Así que, existen varias sorpresas que se pueden explicar por su procedencia pero hay otras que no.

Por ejemplo, Atomic Heart fue un juego que pasó sin pena ni gloria el día de su lanzamiento. Lo que muchos recuerdan eran los particulares robot que aparecían en la campaña y que generó bastante polémica en su momento. Sin embargo, tal vez esto le bastó para ser uno de los juegos más buscado de 2023 porque como juego no fue la gran cosa. Otro que también sorprende es Sons of the Forest, el regreso de este juego ilusionó a todos los fans del ‘Survival Horror’ y ahora vemos la razón.

Vía: VGC