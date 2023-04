Si ya leyeron nuestra reseña saben que una de las cosas que más nos gustó de este curioso juego de pesca y terror es la cantidad de cosas por descubrir que se esconden en el archipiélago. En esta guía les vamos a decir cómo sacar todos los finales de Dredge, dónde están los mensajes en botellas, peces exóticos, las partes del mapa del tesoro, fragmentos de losa de piedra, figuras encapuchadas y más.

Tranquilos, que podemos decirles todo eso sin hacer ‘spoilers’.

Índice

Guía: cómo sacar todos los finales de Dredge (sin spoilers)

Dredge tiene dos finales identificados como el ‘final bueno’ o secreto y el ‘final malo’. Si seguimos la trama normal del juego seleccionando las acciones que se esperan del pescador, sacaremos el final malo. Si queremos ver el final bueno o secreto de Dredge, debemos explorar el mapa para descubrir los secretos de la trama y tomar la decisión «correcta» respecto al ritual final.

Final malo

Debemos conseguir las cinco reliquias que nos pide el coleccionista: llave en la Vertebras, la caja de música en Acantilados del vendaval, el anillo en la Cuenca estelar, el collar en el Manglar siniestro y el reloj de bolsillo en Espinazo del diablo.

Tras recoger la última reliquia debemos entregarla al coleccionista en la Isla Rocanegra sin protestar. Luego debemos esperar la noche y visitar el punto del mapa marcado por una luz rojiza al oeste de la Vértebras (G8).

Allí debemos seguir las instrucciones y arrojar las reliquias al mar mientras el coleccionista realiza el ritual. Al terminar, veremos el final malo de Dredge.

Final bueno o secreto

El mejor de los finales es el final bueno o final secreto de Dredge. Vamos a explicar cómo conseguirlo sin hacer ‘spoilers’ ni revelar el giro en la trama.

Debemos viajar al cuadrante P10 del mapa, donde encontraremos a un personaje del que hemos oído hablar antes.

Él nos enviará de regreso a Vértebra mayor a hablar con la Anciana cuidadora del faro, que nos dirá que debemos recuperar el Libro de las profundidades. Luego debemos viajar a Isla Rocanegra para hablar con el coleccionista. Tras negarnos a aceptar sus condiciones varias veces aparecerá la opción [coger el libro]. Esto nos permitirá conocer detalles muy interesantes de la historia.

Incluso con el Libro de las profundidades en nuestro poder podemos seguir adelante coleccionando todas las reliquias para ver el final malo de Dredge o ir a hablar de nuevo con la cuidadora del faro en Vértebra mayor.

Ahora debemos ir al punto del mapa que nos indica la luz del faro. Cuando la opción aparezca, debemos seleccionar [Lánzalo].

Guía: dónde están todas las botellas con mensajes

Mientras exploramos el mapa de Dredge podemos encontrar hasta 12 botellas con mensajes flotando en el mar y en esta guía les vamos a decir dónde están todas ellas para que entiendan mejor los finales y el ‘lore’.

Primero vamos a ver un mapa guía que indica la posición general de todos los mensajes en botellas de Dredge.

Ahora vamos a ver en detalles dónde está cada uno de ellos. Vamos a incluir una imagen con el contenido del mensaje en caso de que los que les interese sea conocer el «lore» y no tanto buscarlas ustedes mismos.

Las Vértebras

20 de agosto de 1927: la primera de las botellas con mensajes de está guía se puede encontrar ligeramente al norte del área inicial de Dredge, claramente visible por su brillo dorado en medio de Vértebra mayor y Vértebra menor (K8).

21 de agosto de 1927: otra de las botellas con mensaje que se encuentra en la zona inicial de Dredge, esta vez en la zona suroriental del cuadrante K8 de acuerdo a la guía, es el mismo de la anterior.

Nota del pescador: en el cuadrante L5 a medio camino entre Las Vertebras y los Acantilados del vendaval, hay un par de pequeñas islas. Entre ellas hay un naufragio. Debemos revisar su camarote y luego seleccionar la opción [comprobar el equipamiento eléctrico del techo] para conseguir el mensaje.

Acantilados del vendaval

Lista de artefactos: se encuentra en el acantilado principal de la zona y es difícil no verlo mientras viajamos por el área. Está en el cuadrante N4, justo en la mitad entre los tres muelles.

9 de septiembre de 1927: Otra de las botellas con mensajes de esta guía de Dredge está está entre los canales de los acantilados. Está en la esquina inferior oriente del cuadrante N3, en su frontera con N2.

Cuenca estelar

6 y 7 de marzo de 1927: esta botella se encuentra entre la Fortaleza antigua y la isla norte de la zona. Es el cuadrante E5.

14 de septiembre de 1927: la segunda de las botellas con mensajes en el área Cuenca estelar de Dredge está ligeramente al norte del centro de investigación abandonado, en el cuadrante F4.

Manglar siniestro

???: Otra de las botellas con mensajes de esta guía de Dredge está en la zona norte del Manglar siniestro. Se encuentra en la frontera entre los cuadrantes F13 y F14. Es fácil llegar a este punto partiendo desde el campamento del aviador.

Recibo raído: bajo unas raíces en el cuadrante E13, justo al sur del campamento del piloto. Es necesario usar explosivos para abrir un camino al área en que está el mensaje en la botella.

Espinazo del diablo

???: Este mensaje se puede encontrar en la esquina inferior oriente del cuadrante O13. A mitad del camino entre el pontón y el templo en que habita el fanático.

1 de junio de 1927: en el cuadrante N14, justo al norte del muelle del templo antiguo.

Nota andrajosa: la última de las botellas con mensajes en esta guía de Dredge está en el cuadrante P10, en el mismo lugar en el que está el personaje que nos da el primer paso para sacar el final bueno o secreto. Tras hablar con él y regresar un día después a su campamento, debemos elegir la opción [Examinar la fogata] para recibir el mensaje.

Dónde están las partes del mapa y el tesoro

Mientras exploramos la Cuenca estelar encontraremos varios naufragios encallados en las playa. Algunos de ellos tienen partes de un mapa que apunta a un tesoro oculto y en esta guía de Dredge les diremos cómo encontrarlo.

Antes que nada, estos son los cuadrantes en los que podemos encontrar los naufragios con piezas del mapa: I5, G4 y D3. Pueden ver su posición exacta en la siguiente imagen.

Las piezas que obtendremos son el Trozo de papel, Trozo de papel grande y Trozo de papel pequeño. Cuando tengamos las partes del mapa en nuestra bodega o almacén, podemos acomodarlas y girarlas como si de un rompecabezas se tratara para descubrir dónde está el tesoro escondido de Dredge, pero no se preocupen porque en esta guía les diremos exactamente el punto en el que esta. De hecho, ni siquiera necesitan las partes del mapa para encontrarlo, solo ir a su ubicación.

Si comparamos las piezas unidas del mapa con el mapa del juego, descubriremos que el tesoro se encuentra en el cuadrante C3.

Ahora solo debemos recorrer esa área poniendo mucha atención al agua. Se puede ver un cofre flotando amarrado por una cadena. Solo tenemos que acercarnos e interactuar con él para obtener las recompensas: Metal refinado, una pieza de investigación y varios objetos que podemos vender en Vértebra menor por un muy buen precio.

Conseguir o no el tesoro no afecta cuál de los finales de Dredge conseguiremos.

Ubicación de todos los santuarios y qué sacrificios de peces hacer

Durante nuestra exploración del mapa de Dredge podemos encontrar crípticos santuarios o altares en los que tenemos que ubicar algo en una losa de piedra y aunque el juego no dice qué es, en esta guía les vamos a explicar qué sacrificios de peces hacer en ellos.

Primero vamos a ver un mapa con todas las ubicaciones a continuación. Si quieren una guía más detallada de dónde está cada santuario o losa de piedra de Dredge y qué peces ubicar en ellas, sigan leyendo más abajo.

Losa de piedra (Santuario) de Las Vertebras

Se encuentra en J9, justo al norte de Vértebra Mayor. debemos ubicar peces angulosos (que formen una ‘L’ de tres cuadros) de modo que llenen todos los espacios. Recomendamos hacerlo con Bacalaos, los cuales abundan en la región.

La recompensa es la Caña de tendón. Una caña de pescar útil al comienzo del juego para pescar en zonas superficiales y costeras, pero que es rápidamente reemplazada por otras mejores.

Losa de piedra (Santuario) de Acantilados del Vendaval

Podemos encontrar esta Losa de piedra o santuario de Dredge en el cuadrante P3 del mapa guía. Esta altar deja bastante claro que debemos acomodar tres cangrejos. Lo más fácil es soltar una trampa de cangrejos al lado del santuario, ir a hacer otra cosa y regresar para recoger dos Cangrejo de roca y un Cangrejo decorador para acomodarlos como se ve en la foto.

La recompensa es la Boca de las profundidades. En nuestra opinión, esta es la mejor trampa para cangrejos del juego.

Losa de piedra (Santuario) de la Cuenca estelar

Si visitamos el cuadrante H2 encontraremos el altar más complicado de completar en este juego. Este nos pide acomodar varios tipos de tiburones, concretamente dos tiburones de puntas negras o de bronce (pueden encontrar los tres tipos en Las Vértebras), un tiburón martillo (en la Cuenca estelar) y un tiburón fantasma (en Espinazo del diablo o en el mar abierto).

La recompensa por terminar esta misión es la Grúa visceral, muy buena para pescar en aguas de profundidad abisal y hadal.

Losa de piedra (Santuario) del Manglar siniestro

El altar que encontramos en E13 es un poco engañoso. La pista sugiere que debemos poner un pez deforme, pero no especifica cuál. En realidad podemos poner cualquier aberración que pesquemos en cualquier ubicación de la cuadrícula. Eso lo convierte en Santuario o losa de piedra más fácil de esta guía de Dredge, sobre todo si ya desbloquemos la habilidad Atrofia que asegura que obtendremos una aberración por uso.

La recompensa es la Tricaña de tendones, bastante útil en esta zona.

Losa de piedra (Santuario) del Espinazo del diablo

La última de las losas de piedra o santuarios se encuentra en O14. Solo nos pide ubicar dos aberraciones en cualquier lugar de la cuadrícula. Completar este santuario es necesario para completar la historia de Dredge, al menos para sacar su final malo.

La última recompensa es el Talismán incrustado. Completar las cinco losas de piedra también desbloquea el logro o trofeo ‘Sirviente de los santuarios‘. Completar o no esta misión no afecta cuál de los finales de Dredge conseguiremos.

Guía: dónde están todos los peces raros o exóticos en Dredge

La primera vez que hablamos con la Mercader ambulante, nos pedirá que la ayudemos a completar el catálogo de Dredge encontrando la ubicación de cuatro peces raros o «exóticos»y en esta guía les diremos dónde están. Para completar esta misión opcional llamada Buscando rarezas debemos pescar un pez remo, un pez pelícano, un pez tigre goliat y un celacanto.

Primero vamos a marcar la ubicación de cada uno de los peces raros o exóticos en el mapa guía de Dredge. Para detalles más exactos sobre su ubicación, lean más abajo.

Antes de comenzar debemos aclarar que, aunque estos cuatro peces son únicos y solo se pueden atrapar una vez, no es necesario llevárselos a la mercader. Podemos venderlos, deshacernos de ellos o perderlos y de todos modos contarán para completar la misión cuando hablemos nuevamente con ella. Solo es necesario encontrarlos.

¿Dónde está el Pez Remo?

Podemos encontrarlo tras la cascada del cuadrante P3 en los Acantilados del Vendaval. Requiere una caña capaz de pescar en agua Abisal. Es probable que no podamos pescarlo en nuestra primera visita a esta zona y tengamos que regresar tras pasar por la Cuenca estelar y tener el equipo adecuado.

Las recompensas que nos da la mercader ambulante si le revelamos la ubicación de este pez son Dos piezas de investigación.

¿Dónde está el Pez Pelícano?

Podemos pescarlo en el cuadrante F4, en la fosa marina (sección de agua oscura) que sigue una ruta del centro de la Cuenca estelar hasta pasar cerca del centro de investigación abandonado. Es de profundidad Hadal, así que asegúrense de tener el equipo adecuado cuando decidan ir por él.

Las recompensas que nos da la mercader ambulante si le revelamos la ubicación de este pez son Dos piezas de investigación.

¿Dónde está el Pez tigre goliat?

Podemos encontrar este enorme pez mientras exploramos el Manglar siniestro. Se encuentra específicamente en el cuadrante E12, en una cuenca protegida por una barrera que debemos destruir con un explosivo. Debemos tener equipo capaz de pescar en un Manglar para poderlo sacar del agua.

Las recompensas que nos da la mercader ambulante si le revelamos la ubicación de este pez son Dos piezas de investigación.

¿Dónde está el Celacanto?

El último de los peces raros o exóticos que veremos en esta guía de Dredge es muy interesante porque es un pez real que se creía extinto hasta que fue encontrado uno vivo en 1938. Podemos encontrar el celacanto en unas ruinas en el cuadrante Q12, cerca de donde encontramos al hombre que nos da la pista para el final bueno de Dredge. Requiere usar una caña de pescar Abisal.

Las recompensas que nos da la mercader ambulante si le revelamos la ubicación de este pez son Dos piezas de investigación.

Listo, con eso terminamos la misión opcional Buscando rarezas.

Fragmentos de losa y el secreto del Faro antiguo

Mientras exploramos el Espinazo del Diablo en Dredge es posible dragar tres Fragmentos de losa, en esta guía les diremos dónde están, cómo usarlos y qué relación tienen con el misterioso Faro antiguo de esa misma zona.

Los tres fragmentos de losa se pueden dragar en los cuadrantes Q13, P13 y N14, tal como se ve en el siguiente mapa e imágenes.

Recuerden llevar explosivos para poder abrir fácilmente las rutas hacia los fragmentos de losa evitando los peces peligrosos de la región.

Con los fragmentos en nuestro poder podemos visitar al Comerciante en Vértebra menor, que puede unirlos para convertirlos en la losa completa.

La losa completa es la llave del faro antiguo que se encuentra en el cuadrante O15, usando el puerto de Ruinas antiguas. Allí podemos usar la losa para abrir acceso hasta una recompensa que incluye varias antigüedades valiosas y la Llamarada celestial, la mejor de las luces para el bote del juego.

Guía: las figuras encapuchadas de Dredge

Además de mensajes en botellas, peces exóticos, santuarios y pistas para encontrar los finales,en las islas de Dredge hay cuatro cultistas o figuras encapuchadas de diferentes colores que nos piden diferentes peces y en esta guía les diremos cómo completar sus misiones. Estos pedidos son bastante especiales porque si no cumplimos con sus solicitudes a tiempo, morirán.

Cada figura nos pide ciertos peces en orden. Eso significa que debemos entregarle uno para que nos pida el siguiente. Pero dado el límite de tiempo, les recomendamos mirar en esta guía qué les van a pedir para tener todo listo antes de hablar con ellos por primera vez.

También recomendamos el uso del catalejo, eso nos permite conocer los nombres de los peces en cada banco antes de comenzar a pesca. Así podemos asegurar que no estamos perdiento el tiempo sacando del mar lo que no es.

Si las figuras encapuchadas de Dredge mueren, la misión contará como completada y eso no afectará cuál de los finales que describimos en esta guía conseguirán. No hay logros o trofeos que podamos conseguir incluso aunque fallemos. Lo que no obtendremos serán las recompensas de estas misiones. Lo que nos dan los cultistas no es imprescindible, pero es útil: libros que podemos leer en el camarote para mejorar ciertas características del bote.

Primeros, veamos dónde están las figuras encapuchadas en el mapa guía de Dredge.

Figura encapuchada azul (M7)

Caballa pintoja – Costera, Las Vértebras (día)

– Costera, Las Vértebras (día) Carite tigre – Costera, Acantilados del vendaval (día)

– Costera, Acantilados del vendaval (día) Escolar de canal – Costera, Espinazo del diablo (día y noche)

Recompensa: la primera de las figuras encapuchadas de esta guía de Dredge nos da el Libro de Regateo. Permite comprar con un 5% de descuento y vender 5% más caro.

Figura encapuchada de oro (K2)

Pargo del golfo – Costera, Cuenca estelar (día)

– Costera, Cuenca estelar (día) Pez con colmillos – Abisal, Cuenca estelar (día y noche)

– Abisal, Cuenca estelar (día y noche) Cangrejo azul – Trampa, Cuenca estelar (día y noche)

Recompensa: Libro de Pesca Avanzada. Las cañas atrapen peces con un

15% más de efectividad.

Figura encapucha de morado (E10)

Tarpón – Superficial, Manglar Siniestro (día y noche)

– Superficial, Manglar Siniestro (día y noche) Cangrejo herradura – Trampa, Manglar siniestro (día y noche)

– Trampa, Manglar siniestro (día y noche) Pez duende – Abisal, Cuenca estelar (día y noche).

Recompensa: Libro Motores: hasta el límite y más allá. Los motores

proporcionan un 7,5 % más de velocidad de movimiento.

Figura encapuchada de rojo (L14)

Congriperla – Volcánica, Espinazo del diablo (noche)

– Volcánica, Espinazo del diablo (noche) Pez vela – Oceánica, Las Vértebras (día)

– Oceánica, Las Vértebras (día) Tiburón anguila– Volcánica, Espinazo del diablo (día y noche)

Recompensa: la última de las figuras encapuchadas de esta guía de Dredge nos da el Libro de Ingeniería Náutica. El equipo pierde durabilidad un 15% más lento.

Esperamos que esta guía de Dredge para conseguir todos los finales (final bueno y final malo), dónde encontrar todos los mensajes en botellas, los peces raros o exóticos, los santuarios, el mapa del tesoro, los fragmentos de losas y figuras encapuchadas les haya resultado útil.