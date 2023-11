En Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name hay una gran cantidad de actividades y misiones secundaría. Sin embargo, las taquillas o casilleros de Sotenbori más que una misión puede volverse toda una necesidad. Ya que, el jugador pasa constante mente a un lado de ellas y el misterio por conocer que hay adentro puede llevarnos en la «gran búsqueda» de cada una de las 50 llaves, escondidas en diferentes ubicaciones de Sotenbori y el castillo. Así que en nuestra guía de Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name conoceremos la ubicación de cada una de las llaves de las taquillas o casilleros de Sotenbori.

Índice guía Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

¿Dónde están las taquillas o casilleros de Sotenbori en Like a Dragon Gaiden?

Los casilleros o taquillas de Sotenbori en Like a Dragon Gaiden están ubicados en la entrada del puente Bishamon que conecta con el oeste de Shofukucho.

La historia principal de Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name puede completarse —sin prisas— en unas 20 horas. Sin embargo, completar Like a Dragon Gaiden al cien por ciento puede ser una tarea más complicada. Cabe resaltar, que para desbloquear el trofeo platino —si jugamos en PlayStation— o logro llamado «El Dragón de Dojima» no se requiere completar todas las misiones secundarias del juego. Esto incluye a la recolección de llaves de los casilleros o taquillas de Sotenbori. Ya que, el único logro o trofeo en Like a Dragon Gaiden que desbloqueamos con la recolección de llaves de casilleros de Sotenbori requiere 30 de las 50 llaves que hay en el juego.

Con nuestra guía de ubicación de las llaves de las taquillas o casilleros de Sotenbori en Like a Dragon Gaiden, esperamos que completen ese logro a su ritmo. Para esto hemos dejado el capítulo del juego en el cual hemos conseguido la llave del casillero o taquilla de Sotenbori.

Ubicación de la llave de la taquilla de Sotenbori de la fila A

A1 – capítulo 2 – calles al sur de Shofukucho, Patisserie Le Miel

A2 – capítulo 2 – calles al este de Sotenbori

A3 – capítulo 2 – Calles al este de Sotenbori

A4 – capítulo 4 – calle central del castillo (Helipuerto)

A5 – capítulo 2 – calles de Shofukucho, Club Sunshine

Dónde está la llave del casillero de Sotenbori de la fila B

B1 – capítulo 3 – baño público del parque Ashitaba

B2 – capítulo 2- parqueadero al lado de Courstars

B3 – capítulo 2 – calles al oeste de Sotenbori, Club Sega

B4 – capítulo 2 – Puente Iwao

Ubicación de la llave de la taquilla de Sotenbori de la fila C

C2 – capítulo 4 – Calle central del castillo

C3 – capítulo 2 – Club de Hostess del castillo

Ubicación de la llave del casillero de Sotenbori de la fila D

D1 – capítulo 4 – calles al oeste de Sotenbori

D2 – capítulo 3 – Shofukucho «Infomen»

D3 – capítulo 3 – centro comercial al aire libre Bunzaemon

D4 – capítulo 4 – zona de descanso de los luchadores en el castillo

D5 – capítulo 3 – Calle central del castillo (afuera de la Boutique)

Dónde está la llave de la taquilla de Sotenbori de la fila E

E1 – capítulo 3 – calles al oeste de Sotenbori, entrada Edificio Midoriyama

E2 – capítulo 2 – edificio de comercio de Shofukucho, primer sótano

E3 – capítulo 3 – calles de Shofukucho frente al Club Heavenly

E4 – capítulo 3 – calle central del catillo (entrada)

E5 – capítulo 3 – salón de juegos del castillo

Ubicación de las llave del casillero de Sotenbori de la fila F

F1 – capítulo 3 – escondite de los Daidoji

F2 – capítulo 2 – Bar Stijl

F3 – Capítulo 4 – Salón de juegos del castillo

F4 – capítulo 3 – calles al sur de Shofukucho

F5 – capítulo 3 – zona platino del casino del castillo

Dónde está la llave de la taquilla de Sotenbori de la fila G

G1 – capítulo 2 – calles de Shofukucho, Club Four Shine

G2 – capítulo 3 – calles de Sotenbori frente a Zuboraya

G3 – capítulo 3 – Sala VIP del castillo

G4 – capítulo final – calle central del castillo frente a la Boutique

G5 – capítulo 3 – sala VIP Boutique del castillo

Ubicación de las llaves de los casilleros de Sotenbori de la fila H

H1 – capítulo 2 – calles al oeste de Sotenbori, Edificio Midoriyama

H2 – capítulo 2 – calles del oeste de Shofukucho, Riichi Tower Mahjong

H3 – capítulo 2 – calle Sotenbori

H4 – capítulo 3 – calle central del castillo frente al payaso

H5 – capítulo final – calles al sur de Shofukucho Yotsudera Kaikan cuarto piso

Dónde están las llaves de las taquillas de Sotenbori de la fila I

I1 – capítulo final – Courstars

I2 – capítulo final – calles de Sotenbori frente a Farmacia Tsuruha

I3 – capítulo 2 – calles al sur de Shofukucho

I4 – capítulo 2 – paseo Sotenbori oeste

I5 – capítulo final – zona de descanso de los luchadores en el castillo

Ubicación de las llaves de los casilleros de Sotenbori de la fila J

J1 – capítulo 2: Bar y billares Kiss Shot

J2 – capítulo 2 – Puente Bishamon

J3 – capítulo 3 – Boutique del castillo

J4 – capítulo 3 – sala VIP del castillo

Solo nos faltan cinco llaves, las cuales actualizaremos en los próximos días. Sin embargo, con lo que tenemos en nuestra guía de ubicación de las llaves de los casilleros de Sotenbori en Like a Dragon Gaiden es suficiente para encontrar, tres juegos de Master System, un reloj lujoso —necesario para una misión secundaría— y lo suficiente para desbloquear el logro «Locked Up».