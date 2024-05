Guía Little Kitty, Big City – Todos los sombreros

A Lara, mi gata de la vida real, no le gusta que le ponga nada en la cabeza. Es por eso que agradezco que el adorable Little Kitty, Big City me permita vivir la fantasía de ponerle toda clase de accesorios en la cabeza al gato y en esta guía les diré dónde están todos los 42 sombreros del juego.

Recuerden dar una mirada a nuestra reseña de este título.

Mapa de sombreros

En el siguiente mapa pueden ver la ubicación de todos los 42 sombreros de Little Kitty, Big City . Están marcados como cápsulas gacha que parecen Pokébolas.

Si quieren que estas aparezcan es su mapa del juego, deben «terminarlo» primero. Con eso nos referimos a regresar al gatito a su casa. Una vez lo hagan, cuervo aparecerá y marcará las ubicaciones de todos los sombreros en el mapa.

Todos los sombreros

Este listado de sombreros está en el orden en que se muestran en el menú del juego, para que puedan identificar fácilmente cuáles les faltan.

Manzana

Ajolote

Es uno de los cuatro sombreros que pueden salir en la máquina de sorpresas del supermercado. Obtener uno cuesta 10 objetos brillantes.

Plátano

Tras romper algo en la tienda de verduras causaremos que la dueña abra la puerta trasera para tomar la escoba. Podemos pasar por ahí y llegarán al callejón en el que está uno de los 42 sombreros de Little Kitty, Big City.

Bao

Subiendo por los techos desde la casa estilo japonés podemos alcanzar otro sombrero

Conejo

Es uno de los cuatro sombreros que pueden salir en la máquina de sorpresas del supermercado. Obtener uno cuesta 10 objetos brillantes.

Mariposa

Gateamos para entrar a esta zona de construcción (la misma tras la que se encuentra el hueso que debemos llevar a uno de los perros) para encontrar este sombrero

Cactus

Cruzamos el agujero que está detrás de la estatua del robot en el parque para alcanzar este sombrero para el gato.

Maíz

En la zona de construcción de la parte superior derecha del mapa buscamos un hueco por el que pasamos gateando para hallar un hueso.

Lo ponemos en el plato del perro para que nos deje pasar y así tomar otro sombrero.

Vaquero

Es uno de los cuatro sombreros que pueden salir en la máquina de sorpresas que está frente al parque. Obtener uno cuesta 5 objetos brillantes.

Cangrejo

En un balcón, subiendo a los techos de las casas de la zona donde está el perro shiba.

Daikon

Es uno de los cuatro sombreros que pueden salir en la máquina de sorpresas que está al lado del pescador. Obtener uno cuesta 5 objetos brillantes.

Diablillo

En los techos entre la tienda de verduras y la lavandería. Podemos subir por la parte de atras de la tienda de verduras

Pato

Es uno de los sombreros que nos dan por completar una de las misiones principales de Little Kitty, Big City así que tal vez no necesiten guía para conseguirlo. De todos modos lo explicaremos.

Tras juntar los primeros 25 objetos brillantes del juego y cambiárselos a cuervo por un pescado, podemos escalar para llegar al otro lado de la ciudad. Lo primero que encontramos es un padre pato que quiere encontrar a sus hijos y que nos da el mapa.

Son cuatro patitos que debemos encontrar:

Uno está en los techos entre la tienda de verduras y la lavandería. Tenemos que arrastrar este objeto para bloquear la salida de aire.

Otro está dentro de una de las lavadoras. Debemos correr y chocar contra este botón para apagarla.

Otro de los patitos está en el supermercado. Debemos arrastrar el ventilador para que el aire lo empuje y lo saque del charco.

El último de los patitos está en el salón de videojuegos. Usamos las cajas para subir a la parte alta del local y poder abrir la llave del agua. Eso causará un corto circuito que apagará el videojuego.

Si siguieron esta guía de Little Kitty, Big City ya tienen los cuatro patitos y pueden llevarlos a su padre en el templo en el centro del mapa y obtener otro de los sombreros del juego.

Berenjena

Escalamos por el punto que indican las dos primeras imágenes para llegar al callejón aparentemente cerrado en que se encuentra el sombrero.

Rana

Es uno de los cuatro sombreros que pueden salir en la máquina de sorpresas que está cerca de la tienda de Gecu. Obtener uno cuesta 10 objetos brillantes.

Gingko

Es uno de los cuatro sombreros que pueden salir en la máquina de sorpresas que está al lado del pescador. Obtener uno cuesta 5 objetos brillantes.

Uvas

Es uno de los cuatro sombreros que pueden salir en la máquina de sorpresas que está en el callejón detrás del parque. Obtener uno cuesta 5 objetos brillantes.

Casco

En la zona de construcción en la parte superior derecha del mapa, subimos las escaleras y desde allí saltamos al punto que se ve en la foto para tomar el sombrero

Erizo

Es uno de los cuatro sombreros que pueden salir en la máquina de sorpresas que está cerca de la tienda de Gecu. Obtener uno cuesta 10 objetos brillantes.

Mariquita

Sobre el camión que ven en las imágenes. Para llegar a el debemos subir por la zona de construcción que está detrás.

Pez

En la esquina superior izquierda del mapa podemos ver una pequeña abertura por la que podemos subir al lado de este árbol. Adentro encontraremos este gracioso sombrero.

Ratón

Es uno de los cuatro sombreros que pueden salir en la máquina de sorpresas que está cerca de la tienda de Gecu. Obtener uno cuesta 10 objetos brillantes.

Seta

Este sombrero está en un pequeño jardín en el lado izquierdo del mapa, cerca de la zona del pescador.

Onigiri

Dentro del supermercado nos subimos a la parte alta de los estantes y buscamos el ducto de aire. Desde ahí nos dirigimos al baño y tomamos el sombrero. También se puede tomar entrando desde afuera, subiendo las cajas al lado de donde se encuentra el perro.

Satsuma

Dentro de la zona de construcción a la que solo podemos entrar gateando por esta abertura.

Tangelo

Es uno de los cuatro sombreros que pueden salir en la máquina de sorpresas que está en el callejón detrás del parque. Obtener uno cuesta 5 objetos brillantes.

Panda

Es uno de los cuatro sombreros que pueden salir en la máquina de sorpresas del supermercado. Obtener uno cuesta 10 objetos brillantes.

Pera

Es uno de los cuatro sombreros que pueden salir en la máquina de sorpresas que está en el callejón detrás del parque. Obtener uno cuesta 5 objetos brillantes.

Nigiri de salmón

Es uno de los cuatro sombreros que pueden salir en la máquina de sorpresas que está al lado del pescador. Obtener uno cuesta 5 objetos brillantes.

Foca

Es uno de los cuatro sombreros que pueden salir en la máquina de sorpresas que está cerca de la tienda de Gecu. Obtener uno cuesta 10 objetos brillantes.

Tiburón

Es uno de los cuatro sombreros que pueden salir en la máquina de sorpresas del supermercado. Obtener uno cuesta 10 objetos brillantes.

Corgi

En el extremo derecho del mapa, cerca de donde comenzamos el juego, debemos hablar con el cachorro corgi para conseguir otro de los sombreros de esta guía de Little Kitty, Big City.

Nos pedirá que le ayudemos a encontrar sus tres pelotas multicolor. Todas están en ese mismo jardín y estas son sus ubicaciones:

Debajo de un balde en las cajas cerca del agujero.

En el nido del árbol, escalando el invernadero.

En el balcón. Podemos llegar allí escalando el invernadero.

Una vez logremos empujar las tres pelotas al agujero, recibiremos uno de los sombreros más adorables de Little Kitty, Big City.

Espacial

Es uno de los cuatro sombreros que pueden salir en la máquina de sorpresas que está frente al parque. Obtener uno cuesta 5 objetos brillantes.

Girasol

Tenemos que subir las tubería que están frente al parque, encima de la máquina de sorpresas. Pasamos por encima del primer ventilador y esperamos a que los demás dejen de soplar para pasar. Continuamos nuestro camino escalando (necesitamos los cuatro peces para superar esta sección). En vez de seguir a la derecha para tomar el sombrero del tigre, seguimos a la izquierda para seguir un nuevo camino.

Taiyaki

Es uno de los cuatro sombreros que pueden salir en la máquina de sorpresas que está al lado del pescador. Obtener uno cuesta 5 objetos brillantes.

Tigre

Tenemos que subir las tubería que están frente al parque, encima de la máquina de sorpresas. Pasamos por encima del primer ventilador y esperamos a que los demás dejen de soplar para pasar. Continuamos nuestro camino escalando (necesitamos los cuatro peces para superar esta sección) y llegar a otro de los sombreros de esta guía de Little Kitty, Big City.

Sombrero de copa

Debemos encontrar al camaleón en todas sus ubicaciones.

En la casa japonesa en la parte norte del mapa.

Dentro del baño portátil en la zona de construcción.

Detrás de la cara del robot en el parque.

En las máquinas de comida al lado del parque

Dentro de la tienda de Gecu

En el jardín de la azotea, donde cerramos la manguera para poder tomar el pescado.

En el callejón al lado de la tienda de Gecu

Detrás de una señal en la parte norte del mapa, cerca al pescador

En el baño del supermercado en la parte sur del mapa

Cuando lo encontremos todas las veces, nos dará el sombrero.

Cono

Es uno de los cuatro sombreros que pueden salir en la máquina de sorpresas que está frente al parque. Obtener uno cuesta 5 objetos brillantes.

Tortuga

En un pequeño patio detrás del parque. Muy cerca de la máquina de sorpresas.

Sandía

Es uno de los cuatro sombreros que pueden salir en la máquina de sorpresas que está en el callejón detrás del parque. Obtener uno cuesta 5 objetos brillantes.

Bruja

Es uno de los cuatro sombreros que pueden salir en la máquina de sorpresas que está frente al parque. Obtener uno cuesta 5 objetos brillantes.

Collar personalizado

Es la recompensa por terminar el juego. Eso significa que tenemos que comer los cuatro pescados y escalar el edificio del centro del mapa. ¡Pueden ponerle al gatito el nombre de su mascota!

Esperamos que esta guía de cómo conseguir todos los 42 sombreros de Little Kitty, Big City les haya resultado útil.