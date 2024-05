Jeffrey Wright repite su papel en la temporada 2 de The Last of Us

El nominado al Óscar y ganador del premio Emmy, Jeffrey Wright (Westworld, American Fiction) se une al elenco de The Last of Us para su segunda temporada como Isaac, un callado y poderoso líder de un grupo de milicias que buscaba la libertad, pero que en cambio se vio atrapado en una guerra interminable contra un enemigo ingenioso. Wright también interpretó a Isaac en el videojuego The Last of Us Part II.

El elenco que regresa de la segunda temporada incluye a Pedro Pascal como Joel, Bella Ramsey como Ellie, Gabriel Luna como Tommy y Rutina Wesley como María. El nuevo elenco previamente anunciado incluye a Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen y Danny Ramirez como Manny. Catherine O’Hara también es estrella invitada.

The Last of Us continúa en su temporada 2 escrita y producida por Craig Mazin y Neil Druckmann. Esta no cubrirá toda la trama vista en el juego The Last of Us Part II.

En el ámbito televisivo, Wright protagonizó el papel aclamado por la crítica de Bernard Lowe en Westworld (HBO), por el que obtuvo tres nominaciones al Emmy en las cuatro temporadas de la serie. Sus memorables actuaciones cinematográficas más recientes incluyen Rustin (2023), Asteroid City (2023), The French Dispatch (2021) dirigida por Wes Anderson y The Batman (2022) dirigida por Matt Reeves.

