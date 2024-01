Guía Prince of Persia: The Lost Crown – Todas las misiones secundarias

Rescatar al Principe Ghassan puede ser el principal objetivo de Sargon, pero descubrirá que hay mucho por hacer en el monte Qaf. En esta guía vamos a presentarles todas las misiones secundarias de Prince of Persia: The Lost Crown, incluyendo todos los tarros de arena animada, y les diremos cómo terminarlas.

Si necesitan más guías de este juego, aquí tenemos en desarrollo algunas con la ubicación de todos los objetos del saber, Amuletos y Porta-amuletos. También los invitamos a leer nuestra reseña de este juego.

Esta guía de todas las misiones secundarias y tarros de arena de la profecía de Prince of Persia: The Lost Crown se encuentra EN DESARROLLO. Regresen pronto, pues estaremos actualizándola constantemente hasta dejarla completa.

La profecía del Monte Qaf

Tras alcanzar por primera vez el refugio en la Ciudad Baja podemos continuar nuestro camino hacia la derecha y hacia abajo para encontrar una habitación con un mural destruido. Aquí comienza La profecía del Monte Qaf, la más importante y larga de las misiones secundarias de Prince of Persia: The Lost Crown y en esta guía pronto les diremos cómo encontrar todos las 30 tarros con arena animada para que la completen.

Ciudad baja

La primera de las arenas esta en el cuarto justo bajo el refugio. Hay que superar una prueba de plataformas para alcanzarlas.

Después de derrotar a Jahandar, siguiendo el camino a la izquierda de una de las salas principales.

Cuando tengamos la teletransportación con Chakram podemos volver al cuarto con el molino a la derecha del refugio y atravesar la reja en su parte inferior izquierda. Bajamos y encontramos más arena en el cuarto hacia la derecha.

Bosques Hircanos

La primera vez que visitamos el bosque podemos encontrar esta vasija de arena bajando por la ubicación del árbol wakwak

Otra vasija se puede encontrar cuando ya tenemos el arco. Saltamos a la izquierda desde dónde se ve en la imagen para alcanzar el cuarto con la vasija.

Las Profundidades

Podemos encontrarlo mientras perseguimos al viejo mientras no tenemos mapa.

Cuando tengamos la teletransportación con Chakram y el doble salto podemos volver a las profundidades siguiendo la ruta inferior del cuarto con la gran estatua en Ciudad baja. Encontraremos otro tarro de arena animada por la ruta inferior.

Archivos sagrados

Con el doble salto podemos subir al techo del ascensor y desde allí alcanzar la vasija con arena

En el extremo derecho de Archivos sagrados, justo debajo de la puerta que los conecta con el cuarto marcado con un ala de Ciudad Alta, podemos tomar otro tarro de arena. Es necesario tener la habilidad clarividencia para llegar allí.

En la zona de la prisión podemos usar la teletransportación con chakram para pasar al otro lado de esta reja, derrotar a los enemigos y tomar otro de los tarros de arena animada.

Cuando tengamos la habilidad Clarividencia y estemos explorando la parte superior de esta zona (llamada Templo del conocimiento), podemos bajar a esta zona bajo el arbol wakwak en la que nos esperan un par de enemigos. Tras derrotarlos podemos deslizarnos al cuarto de la derecha.

Puerto hundido

En este pasillo vertical, saltando a la derecha a medio camino.

Después de derrotar a Azhdaha podemos volver al puerto hundido para alcanzar esta vasija. Primero debemos derrotar un cangrejo gigante.

Árbol de Soma

Cuando subimos por el Bosque de Soma mientras buscamos los poderes del tiempo podemos alcanzar un nuevo contenedor de arena de la profecía en el extremo derecho del área.

Foso arenas eternas

Mientras desatamos los sellos de la prisión de Azhdaha podemos seguir este camino a la izquierda subiendo por la cascada de arena, romper la pared y seguir hasta el punto de la vasija de arena.

En el cuarto antes del árbol wakwak está prisionero el Recolector lunar. Llegamos hasta donde está él prisionero en una vasija desde el cuarto a la derecha. Tras rescatarlo podemos tomar la vasija de arena a su derecha.

Mar embravecido

En esta zona abierta debemos usar nuestras habilidades plataformeras, impulso aéreo y salto en la pared para alcanzar el pequeño cuarto en que está la arena.

Ciudad Alta

Cuando regresamos a Ciudad Alta tras haber derrotado a Azhdaha podemos alcanzar esta zona. En el cuarto de la mitad, justo debajo del árbol wakwak, hay un cuarto con otra vasija de arena.

Después de enfrentar a Varham por segunda vez podemos usar el fajín para alcanzar esta sona en la Ciudad Alta y conseguir otra vasija de arena.

Otro de los tarros de arena animada de la misión secundaria ‘La profecía del Monte Qaf’ en Prince of Persia: The Lost Crown está en la Ciudad Alta. Al llegar al gran cuarto marcado con un ala en el mapa, podemos usar doble salto para ponernos sobre la puerta y luego la teletransportación del chakram para subir a la parte superior. Arriba está la arena.

Torre del silencio

Aquí tenemos que dejar una sombra y halar el bloque con el fajín para luego teletransportarnos usando Sombra de Simurgh.

Usando el fajín podemos alcanzar esta superficie, donde descansa otra vasija de arena.

Seguimos avanzando hacia arriba y luego a la derecha desde donde estaba la anterior arena. Así podemos alcanzar otra en la mitad del siguiente cuarto.

En desarrollo…

Los guerreros perdidos

Siguiendo el camino principal de Ciudad baja al Bosque encontraremos a Nojan, uno de los guerreros kushán que trataron de invadir el monte Qaf y se perdieron por su maldición. Tras hablar con él activaremos la misión que nos pide encontrar a los demás. Tengan cuidado, porque todos ellos representan combates difíciles.

Bosques Hircanos

Tras llegar al segundo árbol wakwak, nos devolvemos y seguimos el camino de abajo y hacia la izquierda. En el fondo encontraremos el guerrero.

Ciudad baja

Podemos regresar a la zona inicial del juego, el ‘viejo camino real’ para encontrar a otro de los guerreros perdidos que tenemos que derrotar.

Las profundidades

Podemos encontrar otro de los guerreros perdidos mientras perseguimos al anciano en esta zona.

Las profundidades (catacumbas)

Tras el laberinto, en el área en que están el árbol wakwak y el punto de viaje rápido, debemos subir a lo más alto por el lugar que el mapa marca con tres escudos con rostros. Seguimos el camino a la izquierda (tratando de no caer para no enfrentar a un poderoso enemigo) y finalmente llegaremos a la zona donde nos espera otro de los guerreros perdidos de Prince of Persia: The Lost Crown.

Archivos sagrados

Otro de los guerreros nos espera en una de las celdas de la prisión. Tras derrotar al carcelero (necesitamos la habilidad Clarividencia y seguir a la parte superior del Templo del conocimiento para hacerlo) podemos volver con la llave y abrir la puerta a la celda superior para derrotar a este guerrero perdido.

Torre del silencio

En lugar de seguir el camino principal, nos desviamos por el largo pasillo hacia la derecha y lo cruzamos usando el fajín (gancho). Al final nos espera otro de los guerreros perdidos y tendremos que derrotarlo.

En desarrollo…

El desertor

Después del árbol wakwak en los Bosques Hircanos, debemos seguir el camino superior como se indica en la foto para encontrar a un soldado kushán que nos pide averiguar el destino de su amigo.

En el siguiente cuarto grande de la misma área, debemos seguir el camino inferior y veremos un cadáver colgado. Lo bajamos de un golpe y obtendremos la Bala de cañón.

Con la bala en nuestro poder, debemos regresar al punto anterior para hablar con el soldado kushán y terminar la más fácil de las misiones secundarias de esta guía de Prince of Persia: The Lost Crown.

Un poder ancestral

Cuando regresamos al refugio después de pasar por el bosque podemos acceder a la forma para conocer a la diosa Kaheva. Además de poderle comprar objetos, mejorar Amuletos y armas, nos pedirá el favor de que le consigamos un raro mineral.

Dicho objeto no está lejos de allí. Lo encontramos en un cofre en la parte inferior de Ciudad baja, donde indica el mapa.

Para alcanzarlo tenemos que sobrevivir a una prueba de agilidad y plataformeo. Una vez en nuestro poder, debemos retornarlo a Kaheva para completar la misión.

Amor maternal

En las profundidades, mientras perseguimos al anciano, podemos encontrar a una mujer que busca venganza contra Erlik no muerto.

Podemos encontrar al jefe en el otro extremo de las profundidades. Para llegar a él tenemos que emprender la ruta desde la parte baja del cuarto de la enorme estatua en Ciudad baja y continuar el camino hasta donde muestra el mapa.

Al derrotarlo podemos continuar la ruta hacia la izquierda donde encontraremos el objeto saber Canción infantil en un juguete. Tras salir de la habitación encontramos de nuevo a la anciana. Tras hablar con ella revelará su verdadera identidad y podremos completar la misión. La recompensa es un nuevo amuleto.

Recolector lunar

Podemos visitar los Archivos sagrados desde la puerta en Ciudad baja y seguir hacia la izquierda para encontrar un hombre obsesionado con «restaurar la luna». A partir de este punto tenemos que encontrarlo en varias partes para que nos de una recompensa.

También lo encontramos en las profundidades tras recuperar el mapa. Está en el camino hacia el Foso de las arenas eternas. Pongan cuidado al ícono de la luna y a su voz para saber dónde se encuentra.

El Recolector lunar también aparece en la parte baja del Puerto Hundido. Tenemos que derrotar a un cangrejo gigante para poder rescatarlo.

Luego lo encontramos en el Foso de las arenas eternas, prisionero entre unas vasijas. Debemos acceder a él desde el cuarto de la derecha.

Finalmente lo encontramos en la torre del silencio, víctima de uno de los enemigos que cargan un ataúd a sus espaldas. Si lo derrotamos, el recolector nos dará la última recompensa.

Dicha recompensas e la posibilidad de cargar una Poción adicional.

El tesoro de los siete mares

En el enorme cuarto del Puerto hundido encontramos otra de las misiones opcionales de esta guía de Prince of Persia: The Lost Crown. En el punto indicado en el mapa podemos entrar a una puerta que nos llevará a la habitación del Capitán pirata. Él nos pedirá que le ayudemos a encontrar a su ave.

Dicha ave está en el cuarto a la derecha del capitán. Debemos llegar al final de un reto de plataformas que requiere el doble salto y el impulso aéro. Allí encontraremos el ave, pero ahí no termina la aventura. Debemos tocarla y hacer el recorrido de regreso hasta el capitán sin tocar los pinchos. Si eso pasa, tendremos que volver a repetir todo el reto.

Al volver con el capitán nos dará la recompensa.

La arquitecta

Encontramos a Maryam en un cuarto en el extremo derecho de la Ciudad alta, cerca del punto en que se conectar con la torre del silencio.

La arquitecta —que está inspirada en un personaje histórico real— nos pedirá que encontremos nueve tesoros secretos en el mapa. Estos se refieren a diferentes puzles que tenemos que resolver.

1. Cuando tengamos el Arco de Menolías, debemos regresar a este cuarto que se encuentra a la izquierda del ascensor y el refugio. Solo tenemos que pararnos entre las dos estatuas y disparar una flecha hacia arriba para que aparezca el cofre.

La recompensa es el Amuleto Voz de Zurban.

2. En desarrollo…

3. En desarrollo…

4. En desarrollo…

5. En desarrollo…

6. En desarrollo…

7. En desarrollo…

8. En desarrollo…

9. Tras obtener el poder de clarividencia y doble salto, podemos subir a la parte alta de los Archivos Sagrados. En el punto en que marca el mapa encontramos un puzle que podemos resolver pasando rápidamente con un impulso aéreo por la línea horizontal de la mitad, el cuadro inferior central y el cuadro superior derecho. Al hacerlo, aparecerá el cofre.

¿Cómo supimos la respuesta? Está en el fondo del cuarto en que enfrentamos al carcelero por última vez. Cuando lo resolvamos obtenemos un Porta-amuletos.

Cuando tengamos los nueve tesoros podemos volver con Maryam para resolver un último acertijo.

Recuerden que esta guía de todas las misiones secundarias y los tarros de arena de la profecía de Prince of Persia: The Lost Crown se encuentra EN DESARROLLO. Regresen pronto porque la actualizaremos constantemente hasta dejarla completa.