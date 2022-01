Hitman 3 – Año 2: todos los contenidos, trilogía y modo Freelancer

El ‘Mundo del Asesinato’ en Hitman 3 arranca su Año 2 a partir del 20 de enero. IO Interactive presentó a través de una transmisión las novedades para los próximos 12 meses en materia de contenido. Así mismo, anunció una nueva compilación de la trilogía para no perderse una sola entrega del Agente 47. De igual forma, un nuevo modo de juego que expandirá la jugabilidad en la tercera entrega de Hitman.

Arcade de objetivos elusivos

Esta nueva modalidad retoma los objetivos por tiempo limitado pero lleva al concepto a otro nivel. La fórmula de eliminar personajes específicos se mantiene, pero el nuevo reto reside en completar varios de forma consecutiva, un contrato tras otro. Para acceder al siguiente debes haber terminado el anterior y las dificultades se incrementan.

En caso de fallar un objetivo no será permanente como en la anterior modalidad por tiempo, pero si generará un bloqueo de 12 horas antes de reintentarlo. Esta nueva solución permite tener altos estándares de jugabilidad sin actuar de forma tan punitiva.

El arcade de objetivos elusivos ofrece contratos permanentes para Hitman 3, así que no los perderás si no pudiste jugarlos por alguna razón. Estos atraerán a jugadores nuevos, establecerán un nuevo reto para veteranos y crearán un tipo de contenido recurrente. Por supuesto no estarán exentos de recompensas y objetos desbloqueables para el juego base.

El arcade arranca el 20 de enero en Hitman 3 con tres contratos, cada uno con tres objetivos elusivos específicos de la trilogía del ‘Mundo del Asesinato’.

Hitman VR en PC

La realidad virtual se toma la trilogía del ‘Mundo del Asesinato’ en PC. En caso de poseer Hitman y Hitman 2 transferidos a Hitman 3, podrás jugarlos todos en VR. Los controles han sido configurados lo más intuitivos posibles para una experiencia natural. Puedes usar ambas manos para arrojar objetos, apuntando con la izquierda y soltando con la derecha. El juego reconoce estilos rectos o «tipo ninja.»

La libertad de movimientos en modo VR también se ve reflejada en el combate y la acción. Modalidad VR de la serie Hitman disponible en PC desde el 20 de enero.

Mejoras técnicas

El Año 2 de Hitman 3 brinda una nueva oportunidad para implementar mejoras técnicas como ‘Ray tracing’ en PC. Con mejores reflejos y sombras, todas las locaciones de la trilogía lucirán mejor que siempre. Dubai es un buen ejemplo de niveles que se verán beneficiados por esto debido a la cantidad de superficies reflectivas, así como el área lluviosa de Chongqing.

En adición a ‘Ray tracing’ en PC, la alianza con Intel significa que IO Interactive es uno de los primeros estudios de desarrollo en el mundo en implementar la tecnología XeSS. Esta usa aprendizaje automático para entregar más desempeño con excepcional calidad de imagen.

Aunado a esto, el estudio implementará en PC la tecnología VRS (Variable Rate Shading) para incrementar el rendimiento en PC. Aplicando sombreado a diferentes frecuencias en diferentes partes de una imagen y localizando más poder donde recibe mayor impacto. Dichas mejoras llegarán más adelante.

¿En qué plataformas puedo jugar Hitman Trilogy?

Ya que la trilogía moderna está completa, Hitman Trilogy es una nueva forma de ingresar al ‘Mundo del Asesinato’ y ponerse al día con el Agente 47. Esta colección ofrece Hitman, Hitman 2 y Hitman 3 en un mismo paquete.

Hitman Trilogy se puede obtener digitalmente desde el 20 de enero para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Epic Games Store, Steam y Xbox Game Pass. Hitman 3 arriba a Steam justo para el Año 2 y con las novedades ya mencionadas como PC VR, Ray tracing, XeSS y VRS –en el futuro cercano–.

IOI planea agregar logros a Steam y Trading Cards, así como el ‘Trinity Pack’ (bonus de preorden de Hitman 3) gratuitamente para todas las ediciones de Hitman 3 durante los primeros 30 días.

Hitman 3: Freelancer

‘Freelancer’ es un nuevo modo para un solo jugador exclusivo de Hitman 3, que introduce elementos de ‘roguelike’, planeación estratégica y personalización de una casa segura o guarida. Este espacio jugable es completamente diferente a otro tipo de locación, una primera vez para IOI.

Este modo te permite escoger qué tipo de Agente 47 quieres ser, cumpliendo contratos, desbloqueando nuevas áreas de la guarida y personalizándola tanto como sea posible. Podrás invertir en ella todo el tiempo que desees y hace las veces de hub, con lugares de entrenamiento, prueba de trajes y preparación de misiones.

Será tu libre elección escoger a los objetivos criminales del ‘Mundo del Asesinato’, en contratos nuevos repartidos a través de todas las locaciones de la trilogía. Una vez completada una misión, regresarás a la guarida antes de continuar con la siguiente hasta acorralar al líder de la empresa criminal. Esta última misión requiere desenmascarar al oculto villano y eliminarlo, para recibir el pago.

Las misiones de campaña son reimaginadas en el modo ‘Freelancer’ con nuevos tipos de NPC (personajes no jugables) que ayudan o perjudican en el progreso de los contratos. Igualmente puedes comprar arsenal e inventario que, en el caso de fallar una misión, también se perderá y deberás volver a adquirirlo. Podrás encontrar cajas fuertes, elementos valiosos escondidos e incluso otros asesinos como NPC.

Objetos consumibles como explosivos o jeringas con veneno también deben ser adquiridas, puesto que ya no es ICA quien patrocina a nuestro estimado Hitman. ‘Freelancer’ estará disponible para Hitman 3 – Año 2 en el segundo trimestre del año.

Además, un nuevo mapa titulado Rocky se añadirá al juego base. Será revelado a plenitud más entrados en el Año 2 de Hitman 3.

