Horizon Forbidden West – Reseña

Horizon Zero Dawn es uno de los pocos videojuegos que me han hecho llorar. La primera aventura de Aloy no solo fue una divertida experiencia en un mundo abierto, significó mucho para mí a nivel personal y se convirtió en una de mis historias favoritas de ciencia ficción. Era comprensible que mis expectativas hacia su secuela, Horizon Forbidden West, fueran increíblemente altas. Ahora, tras más de 60 horas de juego, puedo decir que este es un juego maravilloso, pero me decepcionó en muchos aspectos.

Esta reseña de Horizon Forbidden West llega varias semanas después de su lanzamiento, por lo que resulta imposible analizar este título sin tomar en cuenta el fenómeno que es Elden Ring. Esto recuerda a lo que pasó con el primer juego, que llegó el mismo mes que el gran The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ambos ofrecen una perspectiva fresca y mucho más libre de sus ‘mundos abiertos’, en contraste a la experiencia guiada y estructurada de los juegos de Guerrilla Games.

¡Cállate, Aloy!

Aloy es uno de mis personajes favoritos en la historia de los videojuegos. En Zero Dawn me conquistó no con su belleza ni habilidades, sino por su infinita disposición a ayudar a los demás. Ella es, sobre todas las cosas, una persona amable que quiere lo mejor para todos. La protagonista de Horizon Forbidden West es diferente. Se ha vuelto molesta e irritable.

Estos defectos surgen de su misma naturaleza bondadosa. Ella sabe que es “la elegida” y se ha impuesto una carga imposible sobre sus propios hombros. A lo largo de la historia debe aprender a aceptar la ayuda de los demás, compartir sus conocimientos y entender que no todo puede depender de ella, incluso si cree que es su destino.

Es un mensaje algo cliché, pero sigue siendo importante. Es una lástima que, a pesar de lo que la historia quiere decir al respecto, Aloy nunca deja de ser la salvadora absoluta, capaz de lograr lo imposible. ¿Qué clase de protagonista de videojuego sería de otro modo?

Ella tiene otro defecto que afecta el juego a nivel mecánico: no es capaz de callarse. Es común que los protagonistas de esta clase de títulos tengan un monólogo interno que sirve de guía a los jugadores, pero Aloy abusa. Rara vez pasa más de un minuto sin que nos diga qué cree que debemos hacer, hacia dónde mirar, la solución de un puzle o el punto débil de una máquina. Esto puede ser útil para un jugador novato, pero sigue haciéndolo hasta el final del juego.

Un mundo hermoso, pero anticuado

Esta falta de confianza en los jugadores se traslada al mundo abierto. El juego quiere llevarnos de la mano todo el tiempo, poniendo en pantalla guías y direcciones que eliminan casi por completo la necesidad de explorar. El mapa tiene cientos de iconos que representan diferentes actividades y hasta nos dice qué ruta seguir para llegar a cada una de ellas. Cuando Zero Dawn llegó al mercado, este era el estándar para este tipo de juegos. Hacer exactamente lo mismo cinco años después, en el mismo mercado de Breath of The Wild y Elden Ring, resulta anticuado.

No me malinterpreten. Horizon Forbidden West es uno de los mejores juegos de mundo abierto tradicionales. Somos muchos los jugadores que todavía disfrutamos una lista de tareas a cumplir en un mapeado enorme. Pero incluso Assassin’s Creed Valhalla y Far Cry 6, de la compañía que popularizó este modelo, han intentado ser menos predecibles en su estructura. No había razón para que la nueva aventura de Aloy se apegara a este estilo tan familiar y sobreutilizado.

Apocalipsis postapocalíptico

Otro elemento decepcionante es su historia. Aunque sigue un par de tramas que quedaron abiertas en el primer juego, no están a la altura del intrigante concepto detrás de este mundo post-post-apocalíptico.

Los villanos, uno de los cuales se parece sospechosamente a Jeff Bezos, representan males como el colonialismo y el capitalismo. Pero lo hacen de una forma muy caricaturesca. Las revelaciones finales sobre ellos —un obvio punto de partida para un DLC o la tercera entrega de la saga— hacen que sus motivaciones pierdan sentido. Es una verdadera lástima.

Personajes como Beta y la introducción de una tribu de ultramar que también descubrió la tecnología de los Antiguos tienen mucho potencial, sobre todo como contraparte a la forma en que Aloy ve el mundo, pero resultan desaprovechados. La metáfora sobre el calentamiento global se pierde en medio de su enrevesado desarrollo.

Pero a pesar de su decepcionante trama principal y una estructura de juego que no evolucionó, Horizon Forbidden West me hizo muy feliz. Sigo jugando a pesar de haber llegado a su final. Hay tres razones para esto.

Para comenzar, es un juego increíblemente hermoso. Los modelos de personajes son muy detallados y los escenarios poseen una belleza exuberante. Todo luce increíble, incluso con el límite de 30 cuadros de animación por segundo (fps) de la versión para PS4. Es un juego que me hace detener a cada instante para apreciar los hermosos detalles de su mundo, personajes y criaturas. He gastado horas usando el modo foto y podría continuar haciendo capturas hasta llenar el disco duro de la consola.

Su dirección de arte, que mezcla diseños tribales y la alta tecnología, es toda una muestra de talento y creatividad. Es verdad que nada excusa la forma en que se apropia de la iconografía indígena, pero no se puede negar lo bien que luce.

En segundo lugar tenemos las misiones secundarias. La mayoría de las tareas que cumplimos para ayudar a otros personajes son pequeñas historias que revelan mucho sobre este mundo, sus habitantes, culturas y la personalidad de Aloy. También nos llevan a nuevos lugares en el mapa y nos enfrentan a máquinas que podemos pasar por alto en la historia principal. Sus pequeñas tramas siempre me dejaron satisfecho, incluso cuando no ofrecían una buena recompensa.

Flechas contra dinosaurios robóticos

La principal razón por la que amo este juego es su maravilloso sistema de combate, que mejora de forma impresionante las ya excelentes mecánicas de su predecesor. El combate cuerpo a cuerpo ha sido profundizado, contamos con mayor variedad de armas y los efectos elementales son más importantes que nunca. Los nuevos árboles de habilidades, armaduras, telas y bobinas hacen posible personalizar a Aloy para que se enfoque en el sigilo, combate a distancia, cuerpo a cuerpo, trampas o el control de máquinas.

Crear y mejorar armas, armaduras, trampas y munición requiere partes de las máquinas que derrotamos, por lo que debemos estar atentos para romper (o no romper) ciertos puntos de los enemigos. ¿Les suena familiar? Es porque recuerda mucho a Monster Hunter. Pero hay un problema: Horizon Forbidden West no hace nada para animarnos a jugar de esta forma. La trama siempre nos está empujando hacia adelante y la misión principal tiene una urgencia que no nos impulsa a tomar desviaciones.

Fue solo cuando terminé el juego y decidí dedicarme a mejorar las armas y armaduras legendarias que descubrí la mejor forma de disfrutar este título. Cuando nos proponemos crear un ‘build’ para Aloy, el juego se transforma en un Monster Hunter de mundo abierto que saca todo el provecho a su sistema de combate y enorme mapeado.

Escribir esta reseña de Horizon Forbidden West no fue fácil para mi. Es uno de los videojuegos que más he disfrutado en los últimos años. Pero no puedo ignorar la decepción que me causó su historia y que, a pesar de las mejoras, sus sistemas de juego no tuvieron una verdadera evolución. Alguien que no esté tan comprometido con el mundo de Aloy o esté harto de los juegos de ‘mundo abierto’ tradicionales tal vez no la pase tan bien.

Horizon Forbidden West 8.4/10 Nota Lo que nos gustó - Impresionante calidad gráfica, incluso en PS4.

- Excelentes sistemas de combate.

- Gran trabajo de voces en español latinoamericano.

- Variedad de escenarios con mucha belleza.

- Excelentes diseños de enemigos, vestuario y arquitectura. Lo que no nos gustó - Villanos decepcionantes y desaprovechados.

- Una estructura muy guiada a pesar de su enorme mundo abierto.

- Controles acuáticos imprecisos.

- La trama no está a la altura del primer juego.

- Muchos 'bugs', especialmente gráficos. En resumen Incluso en su “versión inferior para PS4”, Horizon Forbidden West es un videojuego absolutamente hermoso. Sus elaborados sistemas de combate hacen que enfrentar a las impresionantes máquinas sea muy satisfactorio y la mayoría de misiones secundarias son experiencias divertidas que profundizan en su mundo. Es una verdadera lástima que se haya apegado a una estructura de ‘mundo abierto’ que resulta anticuada en el mismo género de títulos como Breath of The Wild y Elden Ring. Su trama está llena de elementos desaprovechados y no resulta tan intrigante como la del primer juego. A pesar de esos defectos, la nueva aventura de Aloy vale la pena y nos ofrece un mundo digno de ser descubierto sin afanes.

Reseña hecha con una copia digital de Horizon Forbidden West para PS4 brindada por PlayStation Latinoamérica.