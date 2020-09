Hyrule Warriors: Age of Calamity – todo sobre la precuela ‘musou’ de BotW

Nintendo sorprendió con el anuncio de Hyrule Warriors: Age of Calamity, desarrollado nuevamente en conjunto con Koei Tecmo. A diferencia del primer juego, que hacía las veces de crossover con todo el universo de The Legend of Zelda y la jugabilidad ‘musou’ de Dynasty Warriors, Age of Calamity será canónico con los eventos de Breath of the Wild, guardando incluso su mismo diseño artístico y específicamente actuando como una precuela ubicada 100 años atrás del juego de 2017.

Es una rara ocasión para Nintendo en la que un ‘spin-off’ entra al canon principal, pero así de confianza le tiene la compañía a este lanzamiento compartido, antes de la lejana llegada de «Breath of the Wild 2.»

¿Cuál es la historia de Hyrule Warriors: Age of Calamity?

Según los eventos narrados en Breath of the Wild, la ‘Gran Calamidad’ culmina cuando, con el ejército de Hyrule completamente reducido, Link arriesga su vida para proteger a la Princesa Zelda. Pero es ella misma quien se sacrifica al liberar su fuerza mágica y encerrarse durante un siglo con un Ganon sellado, para así evitar que su descomunal y maligno poder se expanda y complete su victoria total.

Link, Capitán de la guardia real y caballero personal de Zelda, es enviado al Santuario de Resurrección por otros 100 años hasta el inicio de Breath of the Wild, mientras que los Campeones de Hyrule son vencidos y solo yacen como espíritus dentro de las Bestias Divinas corrompidas por Ganon, recuerdos de un pasado trágico y melancólico.

Age of Calamity nos pone en los eventos previos a la caída de Hyrule contada como leyenda en Breath of the Wild, por lo que a pesar de saber cómo terminará, resulta emocionante poder controlar a los Campeones de Hyrule y luchar con la versión pasada del Link que ya conocemos, entre otros aliados.

¿Qué personajes incluye Hyrule Warriors: Age of Calamity?

Además de la misma versión jugable del Link de Breath of the Wild –100 años antes de su proceso de criogenización ancestral–, la Princesa Zelda igualmente hace aparición durante las varias secuencias de video con historia, que se nos presentan entre las batallas comunales. Según imágenes oficiales liberadas, Zelda también será jugable, como lo fue junto con Link en Hyrule Warriors: Definitive Edition para Switch.

También confirmado es que los cuatro Campeones guardianes de Hyrule son jugables e incluso sus figuras Amiibo serán relanzadas. Estos son: la princesa Zora Mipha, el guerrero Gorón Daruk, la líder Gerudo Urbosa y el guerrero Rito Revali.

Durante Tokyo Game Show 2020 se reveló además que una versión juvenil de la Impa anciana que conocimos en BotW, estará lista para la batalla en Age of Calamity. Una aliada Sheikah indispensable para la familia real de Hyrule.

¿Cómo se juega Hyrule Warriors: Age of Calamity?

A diferencia de Hyrule Warriors (Wii U), Hyrule Warriors Legends (3DS) y Hyrule Warriors: Definitive Edition (Switch), Hyrule Warriors: Age of Calamity ha sido desarrollado por Koei Tecmo de forma muy cercana al equipo responsable de Breath of the Wild, esto para cuidar cada detalle y representar sin fallos una precuela realmente canónica.

Eso incluye dirección del juego, gráficos, formación del mundo y escritura de diálogos, según explicó el productor Yosuke Hayashi. Mientras la jugabilidad se mantiene fiel al estilo del género ‘musou’, típico de la serie Dynasty Warriors en batallas de uno contra cientos de enemigos en pantalla, será posible ir desenvolviendo la historia de lo que sucedió un siglo antes de BotW.

Algo curioso con este tipo de juegos es que las convenciones de los juegos originales no tienen mucho sentido en las desaforadas luchas a campo abierto. Por ejemplo, la mecánica de armas rompibles tan determinante en Breath of the Wild quedaría fuera de lugar en Hyrule Warriors, por lo que seguramente será excluida a favor de la fluidez.

¿Cuándo sale Hyrule Warriors: Age of Calamity?

Hyrule Warriors: Age of Calamity estará disponible el 20 de noviembre del 2020 en exclusiva para Nintendo Switch.

Quienes preordenen el juego digitalmente recibirán el «arma-cuchara» Lucky Ladle, una vez descargado podrá usarse de inmediato.

Quienes además tengan en su consola Switch un archivo de guardado de The Legend of Zelda: Breath of Wild, recibirán una espada de entrenamiento gratuitamente en Age of Calamity.

Ambos objetos podrían estar disponibles en un futuro como DLC pago.

¿Hay nueva información sobre Breath of the Wild 2?

El productor general de la franquicia The Legend of Zelda, Eiji Aonuma, señaló recientemente que no están listos para compartir información adicional sobre Breath of the Wild 2. «Para lograr que el vasto mundo que disfrutaste explorar en el juego original sea todavía más impresionante, el equipo está trabajando fuerte en su desarrollo, así que tendrás que esperar un poco más antes que brindemos nuevas actualizaciones.» ⚔️