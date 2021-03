Lo sabemos, todos tenemos muchas ganas de jugar el título con la enorme señora vampira sexy, pero no dejen que esas ansias por disfrutar Resident Evil Village en acceso anticipado o una beta los hagan caer en una trampa que robe su información o les llene el computador de virus.

Capcom ha enviado correos oficiales a algunos miembros de la prensa advirtiendo que hay en circulación mensajes que pretender venir de la empresa con supuestas invitaciones a una beta de acceso anticipado a Resident Evil Village. Pero son falsos. El remitente es no-reply(@)capcom(.)com.

Sobra decir que estos correos no provienen de Capcom y parecen ser intentos de ‘phishing’ que buscan robar la información de los incautos que caigan en la trampa. Recomiendan no descargar ningún adjunto que contengan, no responder y borrar esos mensajes de inmediato.

Hasta donde sabemos, Resident Evil Village no tendrá una beta ni estará disponible en acceso anticipado. Sin embargo, es probable que Capcom sí ofrezca una nueva demo, diferente a ‘Maiden’, cuando se acerque el lanzamiento del juego. Estén atentos de GamerFocus, pues les informaremos si esto llega a ocurrir.

Resident Evil Village se pondrá a la venta para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el 7 de mayo de 2021.

Via: Kotaku

Fuente: comunicado oficial de Capcom