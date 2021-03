Resident Evil 2021: afiche, fecha y personajes de la nueva película

Sabemos bien que la anterior saga cinematográfica de Resident Evil, protagonizada por Milla Jovovich, no recibió mucho amor de parte de los fanáticos, pero los productores de la nueva película de 2021 no van a cometer los mismos errores del pasado.

Para comenzar, la nueva película de Resident Evil, que tendrá su fecha de estreno en 2021, va a ser mucho más fiel a los videojuegos. Para probarlo, el actor canadiense Chad Rook —que interpretará a Richard Aiken— publicó en su cuenta de Twitter el primer afiche promocional del filme que contiene el nombre de muchos personajes reconocidos de la franquicia.

Los nombres revelados son los siguientes, los cuales pertenecen a las dos primeras entregas de los videojuegos:

Jill Valentine

Chris Redfield

Leon S. Kennedy

Claire Redfield

Ada Wong

Albert Wesker

William Birkin

Chief Irons

Richard Aiken

Brad Vickers

Un momento. ¿Dónde están Barry Burton y Rebecca Chambers?

El afiche también revela la fecha de estreno de la nueva película de Resident Evil. Podremos verla en cines el 3 de septiembre de 2021.

Además de Rook, la película de Resident Evil (2021) contará con las actuaciones de Kaya Scodelario, Robbie Amell, Hannah John-Kamen, Avan Jogia, Tom Hopper, Lili Gao y Neal McDonough. Su director, Johannes Roberts, es conocido en el mundo del terror gracias a películas como 47 Meters Down y The Other Side of the Door.

Fuente: cuenta oficial del actor Chad Rook en Twitter