Una vez más, el fundador de Hazelight —Josef “a la m$%#a los Oscar” Fares— hizo una presentación en The Game Awards para revelar más información de su nuevo juego. It Takes Two es un nuevo multijugador cooperativo en un mundo de juguetes. Al mejor estilo de A Way Out, los jugadores deberán coordinarse para superar las dificultades en este juego. Con un tema mucho más alegre, este juego se separa del arquetipo dramático que otros juegos de Hazelight manejan.

It Takes Two contará la historia de Cody y May, un matrimonio que está pasando por un momento difícil. La pareja es transportada a un mundo fantástico y es convertida en un par de muñecos. Para romper el hechizo, los esposos tendrán que trabajar juntos y reparar su matrimonio, con la ayuda de un libro parlante.

Una de las características más atractivas de este juego será la función de un “Pase para Amigos”. It Takes Two es un juego estrictamente cooperativo, por lo que será necesario tener una persona adicional con quién jugar. Lo bueno es que solo una persona necesitará tener el juego para disfrutarlo y el otro jugador puede ser invitado para descargarlo y jugar juntos.

El juego estará disponible a partir del 26 de marzo del 2021 para PS4, PS5, Xbox One, XSX, XSS y PC.

Vía: Polygon