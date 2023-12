Algunos de los juegos más vendidos en Steam fueron los más criticados de 2023

En medio de sus populares rebajas de invierno, Steam publicó una lista de sus juegos más vendidos a lo largo del año 2023 y en esta tenemos algunos juegos que fueron duramente criticados tanto por la prensa como por los mismos jugadores.

La lista es engañosamente titulada Lo mejor de Steam 2023: los más vendidos. En realidad es una lista de los juegos que más ingresos generaron el año. Incluye juegos gratis o ‘free-to-play’ y nada tiene que ver con la calidad de los títulos incluidos. Pueden verla aquí.

Steam no revela exactamente cuánto dinero recaudo cada juego ni los pone en un orden de «más a menos vendido». Lo que hace es organizarlos en grupos de platino, oro, plata y bronce de acuerdo a su éxito. A continuación pueden ver los doce juegos de la categoría de platino.

No es sorpresa ver al laureado Baldur’s Gate 3 en esa lista, pues es ampliamente considerado uno de los mejores juegos del año. También es lógico encontrar a Cyberpunk 2077 gracias al enorme aumento en popularidad y calidad que le dio su DLC Phantom Liberty. También es lógico encontrar juegos gratis populares como Destiny 2, PUBG: Battlegrounds, Counter-Strike 2, Apex Legends y DOTA 2. Los jugadores invierten mucho en cosméticos en esos títulos.

Pero también vemos que en esta lista de juegos más vendidos o que más dinero recaudaron en Steam en 2023 están Hogwarts Legacy, Starfield y Call of Duty: Modern Warfare III, unos de los juegos más criticados del año.

Todos estos juegos tienen sus fanáticos y ‘gamers’ que los disfrutaron sin ironía alguna, pero Starfield fue un juego que decepcionó a muchos por sus repetitivos sistemas de exploración, numerosos ‘bugs’ y decepcionante apartado técnico. El más reciente Call of Duty recibió duras críticas por su corta y decepcionante campaña, así como su limitado y derivativo contenido multijugador. Incluso lo acusaron de haber sido desarrollado «de afán».

El caso de Hogwarts Legacy es diferente porque el juego en sí no recibió malas críticas —aunque algunos sí lo calificaron como mediocre y genérico— sino por el debate cultural a su alrededor. Este título salió en un punto crítico de la controversia por las horribles declaraciones transfóbicas de J.K. Rowling, autora de Harry Potter. Eso hizo que muchos declararan que no lo iban a comprar ni apoyar.

Pero como pueden ver, las malas críticas y controversias no necesariamente afectaron la ventas de estos juegos. Starfield era uno de los juegos más esperados de los últimos años. Los juegos de Call of Duty siempre venden bien. También es altamente probable que gran parte de la fanáticada de Harry Potter no diera importancia a las palabras de la autora a la hora de decidir si comprar el juego o no.

Por supuesto, el objetivo de la crítica no necesariamente es recomendar o no una compra. Lo importante explicar las razones por las que una obra es como es, que contexto cultural tiene y por qué podría agradar o desagradar a diferentes tipos de público. Ya veremos cómo continúan las ventas de estos juegos y si los malos comentarios afectan cómo los recordaremos en el futuro.