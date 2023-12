Disfruta estos juegos populares en vacaciones sin una PC potente o consola

Uno de los grandes problemas a la hora de disfrutar los más espectaculares juegos modernos —aquellos que aprovechan al máximo la tecnología para ofrecer gráficos realistas, mundos enormes y vistosos efectos— es la falta de un computador suficientemente poderoso o una consola de la actual generación. Gracias al servicio Claro Gaming Cloud en Colombia no tenemos que preocuparnos por nada de eso, ya que mediante el sistema ‘BYOL’ podemos disfrutar sin problemas de los juegos actuales más exigentes en esta plataforma.

¿Qué es el sistema ‘BYOL’?

‘BYOL’ significa ‘bring your own license’. En español quiere decir “trae tu propia licencia”. Mediante Claro Gaming Cloud no solo tenemos acceso a un enorme catálogo de juegos clásicos, sino que podemos usarlo para jugar títulos digitales que hayamos adquirido en otras plataformas.

Esto quiere decir que, si ingresamos nuestras credenciales de Steam o Epic Games Store, podemos usar el poder de los servidores Cloud de Claro para ejecutar nuestros juegos aunque no tengamos un computador capaz de correrlos bien.

Esto aplica tanto para títulos de pago como para los ‘free-to-play’. Lo único que deben tener en cuenta es que, por motivos de seguridad, las credenciales de Steam y Epic Games Store que usemos no se guardarán en la plataforma Claro Gaming Cloud y debemos introducirlas cada vez que queramos usar el servicio para jugar uno de los juegos que tenemos en ellas.

¿Cuáles juegos modernos podemos disfrutar en la plataforma Claro Gaming Cloud?

En la lista de juegos soportados por la plataforma Claro Gaming Cloud y que fueron lanzados en los últimos años para PC se encuentran los siguientes:

Elden Ring

Ampliamente considerado el mejor videojuego de 2022 y uno de los mejores títulos de mundo abierto de la historia. Pueden leer por qué esta obra de FromSoftware es tan increíble en nuestra reseña, pero nada se compara a explorar las Tierras Intermedias por nuestra propia cuenta… y morir en ellas cientos de veces. Este es un juego brutal y muy, muy difícil, pero vale la pena el sufrimiento.

Cyberpunk 2077

Es verdad que este juego decepcionó a muchos cuándo salió originalmente en 2020, pero tres años después y gracias a múltiples actualizaciones se convirtió en uno de los mejores juegos de rol en primera persona. Vamos a recorrer la distópica y futurista ciudad llamada Night City mientras cometemos crímenes y desvelamos sus secretos.

Grand Theft Auto V (GTA 5)

¿Acaso este juego no tiene ya 10 años? Es cierto, pero su popularidad le permitió a Rockstar Games actualizarlo y mejorarlo durante tres generaciones diferentes y gracias a eso luce increíble hoy en día. Si todavía no lo han jugado, aprovechen las capacidades de Claro Gaming Cloud para vivir esta historia de tres criminales tratando de sacar provecho a la ciudad de Los Santos.

Red Dead Redemption 2

Aunque han pasado cuatro años desde su lanzamiento, Red Dead Redemption 2 sigue siendo uno de los juegos más impresionantes y realistas de todos los tiempos. Esta es una aventura épica en el salvaje oeste americano que no se olvida con facilidad. Aquí tienen nuestra reseña.

Fortnite

Uno de los juegos multijugador más populares de la actualidad también se puede disfrutar usando Claro Gaming Cloud. Su principal atractivo es la colorida batalla campal en la que se enfrentan 99 jugadores vistiendo una gran variedad de apariencias que incluyen nombres muy conocidos de la cultura pop, pero también tiene una enorme variedad de modos de juego creados por los mismos usuarios.

Fall Guys

Si los disparos y combates no son lo suyo, pero de todos modos quieren participar en una intensa competencia en línea, les recomendamos este divertido título en el que nos unimos a decenas de jugadores para participar en carreras y minijuegos llenos de accidentes, caídas y muchas risas.

Inscryption

Si quieren algo diferente y misterioso, tienen que dar una mirada a esta obra de Daniel Mullins. A simple vista, es un juego de cartas al estilo Yu-Gi-Oh o Magic: The Gathering para un solo jugador, pero a medida que avanzamos vamos descubriendo una aterradora historia y muchos secretos que revelan que hay mucho, mucho más bajo la superficie. Lean nuestra reseña para conocerlo mejor.

PUBG: Battlegrounds

El título que comenzó la fiebre por el género ‘battle royale’ o de ‘batalla campal’ es otro de los títulos que podemos disfrutar usando Claro Gaming Cloud. Igual que en Fortnite, vamos a enfrentar a 99 rivales en el campo de batalla y solo ganará el último jugador o equipo que quede en pie.

LEGO Batman 3