Primeros juegos de PS4, PS5, y clásicos de PSP y PlayStation que llegarán a PS Plus Extra y Deluxe

Tal como se reveló en marzo, aquellos que se suscriban a los nuevos niveles Extra y Deluxe de PS Plus recibirán una buena cantidad de juegos de PS4, PS5, Ubisoft+ Classics y clásicos de PSP y anteriores consolas PlayStation.

Vamos a conocer cuáles son, pero tengan en cuenta que esta lista puede cambiar cuando el servicio llegue a Latinoamérica el lunes 13 de julio de 2022.

Todos los juegos para PS4, PS5 y clásicos de PSP y el primer PlayStation listados aquí son los que estarán disponibles inicialmente para los usuarios de PlayStation que se suscriban a los niveles Extra o Deluxe de PS Plus. Cada mes se agregarán nuevos juegos.

Juegos de PS4 y PS5

Los siguientes juegos de PS4 y PS5 estarán disponibles para los usuarios que se suscriban a los niveles Extra y Deluxe de PS Plus, obviamente deben tener un PlayStation 5 para jugar los títulos de esa consola.

Juegos de PlayStation Studios

Alienation | Housemarque, PS4

| Housemarque, PS4 Bloodborne | FromSoftware, PS4

| FromSoftware, PS4 Concrete Genie | Pixelopus, PS4

| Pixelopus, PS4 Days Gone | Bend Studio, PS4

| Bend Studio, PS4 Dead Nation Apocalypse Edition | Housemarque, PS4

| Housemarque, PS4 Death Stranding y Death Stranding Director’s Cut | Kojima Productions, PS4/PS5

y | Kojima Productions, PS4/PS5 Demon’s Souls | Bluepoint Games, PS5

| Bluepoint Games, PS5 Destruction AllStars | Lucid Games, PS5

| Lucid Games, PS5 Everybody’s Golf | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Ghost Of Tsushima Director’s Cut | Sucker Punch, PS4/ PS5

| Sucker Punch, PS4/ PS5 God of War | Santa Monica Studio, PS4

| Santa Monica Studio, PS4 Gravity Rush 2 | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Gravity Rush Remastered | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Horizon Zero Dawn | Guerrilla Games, PS4

| Guerrilla Games, PS4 Infamous First Light | Sucker Punch, PS4

| Sucker Punch, PS4 Infamous Second Son | Sucker Punch, PS4

| Sucker Punch, PS4 Knack | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 LittleBigPlanet 3 | Sumo Digital, PS4

| Sumo Digital, PS4 LocoRoco Remastered | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 LocoRoco 2 Remastered | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Marvel’s Spider-Man | Insomniac Games, PS4

| Insomniac Games, PS4 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Insomniac Games, PS4/PS5

| Insomniac Games, PS4/PS5 Matterfall |Housemarque, PS4

|Housemarque, PS4 MediEvil | Other Ocean, PS4

| Other Ocean, PS4 Patapon Remastered | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Patapon 2 Remastered | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Resogun | Housemarque, PS4

| Housemarque, PS4 Returnal | Housemarque, PS5

| Housemarque, PS5 Shadow of the Colossus | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Tearaway Unfolded |Media Molecule, PS4

|Media Molecule, PS4 The Last Guardian | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 The Last of Us Remastered | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 The Last of Us: Left Behind | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 Until Dawn | Supermassive Games, PS4

| Supermassive Games, PS4 Uncharted The Nathan Drake Collection |Naughty Dog, PS4

|Naughty Dog, PS4 Uncharted 4: A Thief’s End | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 Uncharted: The Lost Legacy | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 WipEout Omega Collection | Clever Beans & Creative Vault Studios, PS4

Juegos de otros estudios

Los títulos de Ubisoft en este listado son parte del servicio por suscripción Ubisoft+, que será parte de PS Plus sin costo extra a partir del 24 de mayo. Los títulos que vemos aquí son parte del programa Ubisoft+ Classics.

Pueden conocer más sobre el servicio Ubisoft+ y sus juegos en PS Plus siguiendo este enlace.

Ashen | Annapurna Interactive,PS4

| Annapurna Interactive,PS4 Assassin’s Creed Valhalla | Ubisoft, PS4/PS5

| Ubisoft, PS4/PS5 Celeste | Maddy Makes Games, PS4

| Maddy Makes Games, PS4 Cities: Skylines | Paradox Interactive, PS4

| Paradox Interactive, PS4 Control: Ultimate Edition | 505 Games, PS4/PS5

| 505 Games, PS4/PS5 Dead Cells | Motion Twin, PS4

| Motion Twin, PS4 Far Cry 3 Remaster | Ubisoft, PS4

| Ubisoft, PS4 Far Cry 4 | Ubisoft, PS4

| Ubisoft, PS4 For Honor | Ubisoft, PS4

| Ubisoft, PS4 Final Fantasy XV Royal Edition | Square Enix Co. LTD, PS4

| Square Enix Co. LTD, PS4 Hollow Knight | Team Cherry, PS4

| Team Cherry, PS4 Marvel’s Guardians of the Galaxy | Square Enix Co. LTD., PS4/PS5

| Square Enix Co. LTD., PS4/PS5 Mortal Kombat 11 | WB Games, PS4/PS5

WB Games, PS4/PS5 Narutoshippuden: Ultimate Ninja Storm 4 | Bandai Namco Entertainment Inc., PS4

| Bandai Namco Entertainment Inc., PS4 NBA 2K22 | 2K Games, PS4/PS5

| 2K Games, PS4/PS5 Outer Wilds | Annapurna Interactive, PS4

| Annapurna Interactive, PS4 Red Dead Redemption 2 | Rockstar Games, PS4

| Rockstar Games, PS4 Resident Evil | Capcom Co., Ltd, PS4

| Capcom Co., Ltd, PS4 Soulcalibur VI | Bandai Namco Entertainment Inc., PS4

| Bandai Namco Entertainment Inc., PS4 South Park: The Fractured but Whole | Ubisoft, PS4

| Ubisoft, PS4 The Artful Escape | Annapurna Interactive, PS4/PS5

| Annapurna Interactive, PS4/PS5 The Crew 2 | Ubisoft, PS4

| Ubisoft, PS4 Tom Clancy’s The Division | Ubisoft, PS4

Juegos clásicos de PlayStation y PSP

Los siguientes juegos clásicos de PSP y el PlayStation original estarán disponibles para los usuarios que se suscriban al nivel Deluxe de PS Plus. Algunos de ellos también estarán disponibles para ser comprados por separado.

Juegos clásicos de PlayStation Studios

Ape Escape | Japan Studio, Playstation

| Japan Studio, Playstation Hot Shots Golf | Japan Studio, Playstation

| Japan Studio, Playstation I.Q. Intelligent Qube | Japan Studio, PlayStation

| Japan Studio, PlayStation Jumping Flash! | Japan Studio, PlayStation

| Japan Studio, PlayStation Syphon Filter | Bend Studio, PlayStation

| Bend Studio, PlayStation Super Stardust Portable | Housemarque, PSP

Juegos clásicos de otros estudios

Mr. Driller | Bandai Namco Entertainment Inc., PlayStation

| Bandai Namco Entertainment Inc., PlayStation Tekken 2 | Bandai Namco Entertainment Inc., PlayStation

| Bandai Namco Entertainment Inc., PlayStation Worms World Party | Team 17, PlayStation

| Team 17, PlayStation Worms Armageddon | Team17, PlayStation

Remasterizaciones PlayStation Studios

Ape Escape 2 | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Arc The Lad: Twilight of the Spirits | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Dark Cloud | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Dark Cloud 2 | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 FantaVision | SIE, PS4

| SIE, PS4 Hot Shots Tennis | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Jak II | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 Jak 3 | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 Jak X: Combat Racing | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 Jak and Daxter: The Precursor Legacy | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 Rogue Galaxy | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Siren | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Wild Arms 3 | SIE, PS4

Remasterizaciones de otros

Baja: Edge of Control HD | THQ Nordic, PS4

| THQ Nordic, PS4 Bioshock Remastered | 2K Games, PS4

| 2K Games, PS4 Borderlands The Handsome Collection | 2K Games, PS4

| 2K Games, PS4 Bulletstorm: Full Clip Edition | Gearbox Publishing, PS4

| Gearbox Publishing, PS4 Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning | THQ Nordic, PS4

| THQ Nordic, PS4 Lego Harry Potter Collection | WB Games, PS4

Juegos de prueba

Si se suscriben al plan Deluxe de PS Plus podrán probar los siguientes juegos de PS4 y PS5 durante dos horas.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection | Naughty Dog, PS5

| Naughty Dog, PS5 Horizon Forbidden West | Guerrilla Games, PS4/PS5

| Guerrilla Games, PS4/PS5 Cyberpunk 2077 | CD Projekt, PS5

| CD Projekt, PS5 Farming Simulator 22 | Giants Software GmBH, PS4/PS5

| Giants Software GmBH, PS4/PS5 Tiny Tina’s Wonderland | 2K Games, PS4/PS5

| 2K Games, PS4/PS5 WWE 2K22 | 2K Games, PS4/PS5

¿Y los juegos de PS3?

Hay otro nivel de suscripción a PS Plus llamado Premium que además permitirá acceso a juegos clásicos de PS3 mediante ‘streaming’ o juego directamente en la nube. Sin embargo, este nivel no estará disponible para Colombia ni Latinoamérica, al menos no inicialmente.

Si de todos modos desean conocer cuáles serán esos títulos, les recomendamos visitar el blog oficial de PlayStation para Norteamérica.

Fuente: blog oficial de PlayStation