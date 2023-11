El jueves 23 de noviembre de 2023 se estrena en Colombia y el resto de Latinoamérica la nueva película de Walt Disney Animation Studios y vamos a celebrarlo bailando. La canción This Wish, de la banda sonora de la película Wish de Disney ha sido agregada a Just Dance 2024 Edition y podemos disfrutarla gratis, sin necesidad de pagar suscripción a Just Dance Plus ni adquirirla como DLC.

Antes de continuar hablando de esta canción, los invitamos a leer nuestra reseña de este juego. Vamos a ver también un video en el que se ve como es la coreografía de esta canción. Estos videos usualmente solo nos dan una prueba de 30 segundos, pero este supera el minuto de duración.

Las canciones de Disney son bastante comunes en los juegos esta es la doceava. El listado incluye canciones como Prince Ali, de Aladdin; la famosa Let it Go, de Frozen y en la edición de 2023 pudimos bailar We don’t talk about Bruno, de Encanto. Aunque es una lástima que esta última estuviera solo en inglés y no se pudiera encontrar en español.

La canción This Wish es interpretada por la actriz Ariana DeBose —ganadora del Óscar por su actuación en el ‘remake’ de Amor sin barreras— y que pone la voz a Asha, personaje protagonista de la película y que aparece también como instructora de la canción en Just Dance 2024.

Si tienen el juego, pueden encontrar esta canción en la dificultad ‘Fácil’ y esfuerzo ‘Relajado’. Tristemente, tampoco está la versión en español de la canción, titulada Mi deseo.