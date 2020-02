Kingdom Hearts: toda la franquicia pronto estará disponible en Xbox One

A finales del año pasado, dentro del marco del Inside Xbox del 2019 celebrado en X019, Square Enix anunció que todas las entregas de Kingdom Hearts llegarían a Xbox One en algún momento de 2020. Los usuarios de la última consola de Microsoft podrían comprar Kingdom Hearts 1.5 + 2.5 ReMix y Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue.

Ahora, sin previo aviso por parte de Microsoft o Square Enix, las dos compilaciones ya están disponibles en ciertas regiones. En Colombia y el resto de Latinoamérica, ambos juegos podrán conseguirse desde el 18 de febrero. Solo estarán disponibles en formato digital.

Con estas dos compilaciones al alcance de sus manos, los usuarios de Xbox One por fin pueden ponerse al día con la franquicia. Cabe recordar que esta es la primera vez que las anteriores aventuras de Sora y compañía están disponibles en una sola plataforma de Microsoft. No menos importante, el jugar estas entregas es necesario para entender Kingdom Hearts III.

Este último juego está disponible para PlayStation 4 y Xbox One. Aquí pueden leer la reseña del juego base y aquí, nuestras impresiones del DLC Re Mind. De no haber probado la demo de la última entrega de la franquicia, he aquí los enlaces para descargarla:

Vía: GameSpot